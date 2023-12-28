4.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 4.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 665 مبايعة بقيمة 2.53 مليار درهم، منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 685.7 مليون درهم و616 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.85 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 84.32 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 83.72 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 133.05 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 113.8 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 3.97 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 150 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 131.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية وأخيراً مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 112 مبايعة بقيمة 111.91 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 81 مبايعة بقيمة 343.33 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 112.22 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.06 مليار درهم منها 20 رهونات أراضي بقيمة 647.33 مليون درهم و123 رهونات فلل وشقق بقيمة 412.84 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي بقيمة 308.12 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 149.5 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 73 هبة بقيمة 600.01 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحمرية بقيمة 190 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 159.17 مليون درهم.

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