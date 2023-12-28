بدر وسعود الغرير رئيسان لمجلسي «سكون» و«أسكانا»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة عمان للتأمين (سكون) أن مجلس إدارتها أصدر قراراً بالتمرير يتضمن الموافقة على تعيين بدر الغرير رئيساً لمجلس إدارة الشركة خلفاً لعبد العزيز الغرير.

وقرر مجلس الإدارة استمرار عبد العزيز الغرير في عضوية مجلس إدارة (سكون).

وفي إفصاح منفصل لسوق دبي، أعلنت الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين (أسكانا) (سكون تكافل)، أن مجلس إدارتها أصدر قراراً بالتمرير يتضمن الموافقة على تعيين سعود الغرير رئيساً لمجلس إدارة الشركة خلفاً لراشد الجروان. وقرر مجلس الإدارة استمرار راشد الجروان في عضوية مجلس إدارة سكون تكافل.

وأعلنت الشركتان أنه تم إخطار المصرف المركزي الإماراتي وهيئة الأوراق المالية والسلع بقرار مجلس الإدارة.

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