7 صفقات على أسهم 4 شركات بـ 333 مليون درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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شهدت أسواق الأسهم أمس تنفيذ 7 صفقات كبيرة على أسهم 4 شركات بقيمة إجمالية 333 مليون درهم، حيث شهد سوق دبي المالي، تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم كل من «سلامة» و«تكافل الإمارات» و«شعاع كابيتال» بقيمة إجمالية 87.2 مليون درهم، بتداول 175.4 مليون سهم، فيما شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة «دانة غاز»، حيث تم تنفيذ الصفقات على عدد 321.2 مليون سهم بقيمة 246 مليون درهم بسعر تنفيذ 0.766 درهم للسهم الواحد.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 3 مليارات درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.610 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.613 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.932 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و680.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و313.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 762.4 مليون سهم عبر تنفيذ 19.77 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، أمس، وربح رأسماله السوقي ما يناهز ملياري درهم، فيما صعد مؤشر السوق بـ0.23% أو ما يعادل 9.44 نقاط، مسجلاً 4038.32 نقطة، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين ونصف الشهر، وتحديداً منذ جلسة 12 أكتوبر الماضي.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 678.67 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 680.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وقاد سهما «الإمارات ريم للاستثمار» و«اكتتاب القابضة» ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي المالي، وارتفعا 4.3% و3.9% على التوالي. وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «الوطنية الدولية القابضة» 3.4%، و«مصرف السلام السودان» 2%، و«العربية للطيران» 1.85%، و«إعمار العقارية» 1.3%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.58%، و«ديوا» 0.41%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 49.3 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 25.8 مليون درهم، ثم «إمباور» جاذباً 24.4 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 40.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 75.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 34.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.01% إلى مستوى 9526.14 نقطة، ليربح السوق نحو مليار درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 211.66 مليون درهم، تلاه «ألفا القابضة» جاذباً 92.5 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 65.5 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «الخليج اﻻستثمارية» 13.7%، و«ريسبونس بلس القابضة» 7.9%، و«هيلي القابضة» 7.7%، و«الصير للمعدات» 6.5%.

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