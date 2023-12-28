«أبوظبي الوطنية للتأمين» تفوز بجائزة للاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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فازت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، بجائزة «أفضل شركة تأمين مستدام للعام» خلال حفل توزيع «جوائز القيادة العالمية للاستدامة» الذي أقيم على هامش «المؤتمر العالمي للاستدامة»، وهو منظمة غير ربحية تدعم وتكرم القيادات المستدامة، ويجمع تحت سقفه المؤسسات والمنظمات غير الحكومية ومجموعات النفع العام والهيئات الحكومية لتسريع ممارسات وحلول الأعمال المستدامة.

وتأتي الجائزة تتويجاً لجهود شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في الارتقاء بالممارسات المستدامة داخل الشركة والقطاع في الإمارات، حيث نجحت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر في إضافة إنجاز جديد ضمن استراتيجيتها الشاملة في مجال الاستدامة تمثل بكونها شركة التأمين المحلية الوحيدة التي شاركت في مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في الإمارات.

وقال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي: «تجسد هذه الجائزة المرموقة التزامنا الثابت تجاه البيئية والمجتمع، وتعد تكريماً لإنجازاتنا وحافز قوياً لنا للمضي قدماً في مسيرتنا للإسهام في بناء مستقبل مستدام لكوكبنا وللأجيال القادمة».

وأعرب حسام منصور، نائب رئيس تنفيذي - رئيس إدارة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية، عن سعادته بحصول الشركة على هذا التقدير، مؤكداً التزام شركة أبوظبي الوطنية للتأمين الدائم بتسخير كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لعملائها وللبيئة التي تعمل فيها، وقال: «نحرص دائماً، كشركة تأمين رائدة في دولة الإمارات، على ترسيخ دورنا الريادي في بناء مستقبل مشرق ومستدام».

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