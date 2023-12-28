«الخليج للملاحة» تستحوذ على بوليمار التركية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، استحواذها على 40% من حصة شركة بوليمار التركية القابضة في شركة الخليج للملاحة بوليمار البحرية المتخصصة في مجال أعمال الوكالات البحرية وخدمات السفن، وبذلك فإن الخليج للملاحة استحوذت على الخليج بوليمار البحرية بالكامل لتزيد حصتها من 60% إلى 100%.

وتأسست شركة الخليج للملاحة بوليمار البحرية عام 2017، كنتاج لتحالف كل من الخليج للملاحة القابضة وشركة بوليمار التركية القابضة، حيث أصبحت إحدى الشركات التابعة لشركة الخليج للملاحة القابضة، ويقع مقرها الرئيسي في دبي ولها مكاتب فرعية في كل من خورفكان والفجيرة. وتمثل الشركة محطة توقف شاملة تخدم جميع الموانئ والمحطات التجارية في دولة الإمارات، وتقدم خدماتها لجميع أنواع السفن والبضائع.

وخلال الأعوام الستة الماضية، استطاعت الشركة أن توسع نطاق أعمالها لتصبح قادرة على خدمة سفن عملائها في معظم الموانئ التجارية المهمة وعلى مدار الساعة بالإضافة إلى موانئ دولة الإمارات، وتشمل هذه الأعمال جميع خدمات الوكالات البحرية وخدمات السفن والمنتجات البحرية.

بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة بإدارة أسطول الوكالة البحرية التابع لشركة الخليج للملاحة القابضة والمتكون مـن أربع سفن للدعم البحري ونقل الطواقم البحرية. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي عن تقديمها لعرض رسمي للاستحواذ على كامل حصص شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المدرجة في بورصة «ناسداك – نيويورك».

وفي هذا الصدد أكدت الشركة أن النقاشات ما زالت جارية بين الطرفين، وأن العمل جار على قدم وساق للانتهاء من تقييم الصفقة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. حيث إن الشركة قامت بتقديم مقترح بخصوص هيكلة الاستحواذ إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.

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