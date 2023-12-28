100 % نسبة إشغال فنادق رأس الخيمة في نهاية العام

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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تستعد إمارة رأس الخيمة لاستقبال العام الجديد بعرض الألعاب النارية الرائع ليزين سماء الإمارة، وسيغطي العرض 4.5 كيلومترات بين جزيرة المرجان وقرية الحمراء، حيث أكد مديرو قطاع الفنادق المطلة على الواجهة المائية لجزيرة المرجان وميناء العرب، أن نسب إشغال الغرف الفندقية وصلت إلى 100%، فيما سجلت أسعار الغرف الفندقية ارتفاعاً بشكل كبير خلال ديسمبر الجاري بالتوازي مع العطلة المدرسية والحجوزات الخاصة بالأسواق الدولية.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: إن القطاع الفندقي في رأس الخيمة يواصل تسجيل إقبال كبير من كافة الأسواق الدولية والمحلية والخليجية، ما سيسهم في زيادة معدلات الإشغال للغرف خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن العروض الخاصة لاستقبال رأس السنة الجديدة ستكون استثنائية ومبهرة لكافة الأعمار، وستضيء الألعاب النارية سماء رأس الخيمة بعرض مذهل على إيقاعات موسيقية، ويغطي العرض 4.5 كيلومترات من الواجهة البحرية الممتدة بين جزيرة المرجان وقرية الحمراء، متوقعاً أن يشاهد العرض عشرات الآلاف من الحضور، بالإضافة لنزلاء الفنادق والمنتجعات المطلة على الواجهة المائية.

وأكد ستيفان فوكس مدير عام منتجع وسبا انتركونتننتال رأس الخيمة ميناء العرب، أن المنتجع سجل نسبة إشغال تصل إلى 100% مواصلاً تحقيق معدلات مرتفعة منذ بداية الموسم الشتوي، في ظل تزايد الإقبال المرتفع من الأسواق العالمية للاستمتاع بأجواء رأس الخيمة وقضاء عطلة استثنائية في ليلة رأس السنة التي ستشهد إطلاق عروض الألعاب النارية، حيث يوفر المنتجع إطلالة خاصة للاستمتاع بالألعاب النارية بالإضافة للبرامج الاستثنائية المخصصة لجميع أفراد العائلة التي يقدمها المنتجع.

وقال أحمد النواوي مدير عام منتجع ريكسوس باب البحر بجزيرة المرجان رأس الخيمة: يشهد المنتجع معدلات إشغال مرتفعة لجميع الغرف والأجنحة من الأسواق الدولية التي دخلت منافسة كبيرة مع السوق المحلي خلال شهر ديسمبر الذي يعد من أهم أشهر العام وأكثرها نشاطاً لتميزه بموسم الأعياد واحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة والإجازة المدرسية، حيث يفضل الزوار من الأسواق العالمية والمحلية الاستمتاع بفعاليات بأجواء دولة الإمارات الشتوية، وخصص المنتجع منصات مشاهدة للاستمتاع بالعروض، بالإضافة لإعداد برامج خاصة لجميع أفراد العائلة، مع حرصنا على تنويع تلك العروض لتلائم أذواق النزلاء من كافة الأسواق الدولية والمحلية.

وأكد أشرف صالح مدير عام مجموع فنادق بن ماجد في رأس الخيمة، ارتفاع معدلات الحجوزات على الغرف في فنادق المجموعة بنسبة 100%، مع اقتراب الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، وبفضل تنوع المنتجات والباقات التي تم طرحها منذ بداية الموسم الشتوي، حيث تضم قائمة المجموعة أنشطة حافلة بالعروض والفعاليات احتفالاً بقدوم العام الجديد والتي تنطلق بحفل عشاء على شاطئ المنتجع، يجمع أكثر من 1500 زائر، مصحوباً ببرنامج ترفيهي ينطلق في السابعة مساءً ويضم عدداً كبيراً من العروض الترفيهية، والاستمتاع بعروض الألعاب النارية على الواجهة المائية، وتمتد عروضنا الخاصة حتى منتصف الليل.

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