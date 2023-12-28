44 % من الموظفين يتوقعون زيادة دخولهم لمهاراتهم الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أشار استطلاع جديد أجرته شركة كاسبرسكي إلى افتقار أكثر من نصف الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا إلى المهارات الرقمية عند ممارسة أعمالهم على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية الأخرى.

ويرى الموظفون أنهم كانوا ليكسبوا أموالاً أكثر بمعدل وسطي 41% لو امتلكوا مهارات رقمية أعلى. وعلى وجه الخصوص قال المشاركون في مصر إنهم سيكسبون أموالاً أكثر بنسبة 53% لو كانت مهاراتهم الرقمية أفضل، أما المشاركون في دولة الإمارات فقالوا إنهم سيكسبون أموالاً أكثر بنسبة 44%.

كذلك أشار المشاركون في المملكة العربية السعودية إلى احتمال زيادة رواتبهم بنسبة 36% لو تحسنت مهاراتهم الرقمية، وقال المشاركون في تركيا وجنوب أفريقيا إن أجورهم سترتفع بنسبة 35% و36% على التوالي.

مهارات رقمية

وقال عماد الحفار، رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى كاسبرسكي: «تشكل المهارات الرقمية حالياً قوام التقدم الوظيفي، لكن يجدر بأصحاب العمل ألا يغفلوا عن الترابط بين تحسين المهارات الفردية، وبين الأمن السيبراني المؤسسي. عندما تستثمر الشركات في تدريب موظفيها على تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، فذلك لا يرسخ سمعتها بأنها شركات معنية برفاه موظفيها فحسب، وإنما يعزز أيضاً الحماية السيبرانية للبنية التحتية المؤسسية.

وتساهم الحلول الخاصة، مثل Kaspersky Automated Security Awareness Platform، في بلوغ هذين الهدفين بفعالية».

يفطن الموظفون إلى أهمية اكتساب مهارات رقمية جديدة، وصقل مهاراتهم الحالية. ففي عموم منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، بادر نحو 79% من الموظفين إلى تلقي دورات تدريبية - مدفوعة أو مجانية - في المعرفة الرقمية من تلقاء أنفسهم. وبلغت نسبة أولئك الموظفين في مصر قرابة 75%، في حين بلغت 70% في السعودية، و91% في دولة الإمارات، و81% في تركيا، و76% في جنوب أفريقيا.

لا يعرقل نقص المهارات الرقمية مسيرة الفرد المهنية، وإنما يفضي إلى مخاطر حقيقية مرتبطة بالأمن السيبراني للمؤسسة التي يعمل فيها. لذلك يعد «جدار الحماية البشري» من الوسائل الدفاعية الأساسية للحماية من الحوادث السيبرانية. فربما يفتح الموظفون رابط تصيد احتيالي، أو يقومون بتنزيل برمجية فدية على جهاز للشركة، فيسبب ذلك خسارة مادية لها، ويلحق الضرر بسمعتها. لأجل هذا السبب حري بالموظفين على اختلاف مستوياتهم - من المديرين حتى المستجدين - أن يتلقوا تدريباً مناسباً في مجالي تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

حرص

وأوصي خبراء كاسبرسكي بالإجراءات التالية لمساعدة الموظفين في تحسين مهاراتهم الرقمية:

الحرص على إجراء مراجعات دورية لفهم المهارات الرقمية التي تكون الأعمال في أمس الحاجة إليها.

تنظيم جلسات تدريبية ودورات تعليمية للموظفين حتى يتسنى لهم تحسين مهاراتهم. ويمكن استخدام حل Kaspersky Automated Security Awareness Platform، وهي أداة تعليمية عبر الإنترنت تفيد في تدريب الموظفين على الموضوعات المرتبطة بالأمن السيبراني.

التأكد من إلمام الموظفين بالتهديدات السيبرانية الرائجة مثل التصيد الاحتيالي، والخداع، وهجمات برمجية الفدية، وتأكد أنهم يستطيعون تمييزها وتجنبها.

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