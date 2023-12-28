تعاون بين «دو» و«فيرسا نيتوركس» لتوفير حلول أمن الشبكات

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع شركة «فيرسا نيتوركس - Versa Networks»، الرائدة عالمياً في مجال الحلول الموحدة لخدمات الوصول الآمن (SASE) المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وذلك بهدف تعزيز وتوسيع محفظة دو المتكاملة من حلول أمن الشبكات.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: «تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع «فيرسا نيتوركس» التزامنا بدعم المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمكينها من تسريع رحلات التحول الرقمي. ونهدف من خلال توفير حلول الإطار الموحّد لخدمات الوصول الآمن (SASE)، إلى تزويد الشركات في دولة الإمارات بحلول آمنة وموثوقة ومبسّطة تتيح لهم الوصول إلى الشبكة مع ضمان سياسات أمنية متناسقة وموحّدة».

وقال هيكتور أفالوس، نائب رئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «فيرسا نيتوركس»: «يسرنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة دو، التي تتمتع بسجل حافل من الإنجازات في مجال تقديم الخدمات المدارة عالية الجودة للمؤسسات في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات».

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