438 منتجاً ضمن أكبر طلبية بقالة في الإمارات 2023

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «طلبات» عن مجموعة من البيانات والإحصاءات التي تشير إلى أنماط وتوجهات التسوق الإلكتروني لبضائع البقالة في دولة الإمارات خلال عام 2023، بما في ذلك مشتريات البقالة المفضلة، والمنتجات الأكثر طلباً، والوقت اللازم لجمع وتجهيز الطلبات.

ويمكن للعملاء الآن الحصول على مستلزماتهم من البقالة، بعيداً عن تجارب التسوق التقليدية داخل المتاجر، والتي تضطرهم إلى الخروج من منازلهم، أو البحث عن مواقف لسياراتهم، أو الوقوف في طوابير الدفع المزدحمة.

وتم تسجيل أكبر طلب بقالة لدى «طلبات مارت» لعام 2023، الأربعاء 2 أغسطس، وشمل الطلب 438 منتجاً. ونجح هذا الطلب في تحطيم الأرقام القياسية لطلبات مارت. وسجل عميل واحد من داخل دولة الإمارات 595 طلب بقالة على «طلبات مارت» في عام 2023. وتتنوع تفضيلات العملاء وتتطور باستمرار. ونجحت «ماي دبي» «العين»، و«المراعي»، في أن تكون من العلامات التجارية الأكثر مبيعاً لدى «طلبات مارت» في عام 2023.

الخضراوات والفواكه تتصدر

وتصدرت فئة الخضراوات والفواكه قائمة الفئات الأكثر طلباً في دولة الإمارات لدى «طلبات مارت» خلال عام 2023، حيث تم بيع أكثر من 12 مليون منتج من هذه الفئة.

وتوسعت شبكة متاجر «طلبات مارت»، ليبلغ عددها 33 متجراً في دولة الإمارات، وتضم واجهة طلبات مارت مخزوناً يصل إلى أكثر من 7000 منتج في المتوسط، في أكثر من 100 متجر في ثمانية أسواق. وتعِد طلبات مارت بإيصال مشتريات البقالة طوال اليوم على مدار الأسبوع خلال 20 دقيقة.

ويتطور «طلبات مارت» بصورة مستمرة، في ظل تزايد تشكيلة المنتجات المعروضة والمتاجر والطلبات، حيث شهد تحسناً بنسبة 65 % من حيث التخزين الكامل للسلع التي يحتاجها العملاء على أساس يومي، مقارنةً بالعام الماضي.

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