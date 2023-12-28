مشروع مشترك بين «أداني» وشركة مدعومة من «العالمية القابضة»

المصدر: مومباي – رويترز

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قالت شركة أداني لحلول الطاقة في بيان، أمس، إنها أسست مشروعاً مشتركاً مع إحدى الشركات، التي تدعمها الشركة العالمية القابضة في أبوظبي، وذلك بهدف توسيع أعمالها في مجال العدادات الذكية في الهند والعالم، وأضافت شركة توزيع الطاقة الهندية أن الشركة التابعة لها استحوذت على حصة 49 في المئة في شركة إسياسوفت هولدينجز، ومقرها الإمارات وتمتلك العالمية القابضة، وهي مستثمر حالي في شركات مجموعة أداني، حصة أغلبية فيها.

ولدى شركة أداني للطاقة، التي لم تكشف عن مبلغ الصفقة، طلبات لتركيب 20 مليون عداد ذكي من مختلف شركات توزيع الطاقة في الهند.

وقالت في بيان إنها تأمل من خلال المشروع المشترك في تعزيز أعمالها المحلية في مجال العدادات الذكية، بالإضافة إلى التوسع عالمياً باستخدام شبكة إسياسوفت في أكثر من عشر دول.

وتبذل الحكومة الهندية مساعي من أجل تركيب عدادات ذكية، وأطلقت العام الماضي مخططاً، يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية لشركات توزيع الطاقة.

توفر العدادات الذكية بيانات استخدام الطاقة في الوقت الفعلي، مما يسمح للمستخدمين باتخاذ قرارات بشأن استهلاكهم بناء على المعلومات. وقالت شركة أداني للطاقة في البيان: «إن الحكومة الهندية تخطط لتركيب 250 مليون عداد في جميع أنحاء البلاد، بحلول عام 2025، منها 80 مليون عداد، لم يتم طرح مناقصات من أجلها بعد، مما يشير إلى فرص النمو».

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