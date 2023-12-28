توقع استمرار الأداء القوي لعقارات دبي في 2024

المصدر: دبي - البيان

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أكد تقرير بلومبرغ أن عقارات دبي تفوقت في أدائها على الأسواق العالمية خلال 2023 بفضل الإقبال الكبير، خاصة من الأثرياء، على الانتقال إلى الإمارة، لا سيما في ظل ما تقدمه حكومة دبي من تسهيلات وما تتميز به الإمارة من مقومات لجذب المشترين الأجانب بعد التعافي من جائحة كورونا، إلى جانب تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة الذهبية. ومن المتوقع استمرار الأداء القوي للقطاع العقاري في الإمارة خلال 2024.

وأوضحت وكالة ستاندرد آند بورز أنه من المتوقع تسليم نحو 40 ألف عقار في دبي، ومثلها في العام 2025، وهو ما يعتبر عدداً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، التي كانت تشهد تسليم عقارات تتراوح بين 15 ألفاً إلى 30 ألف عقار، كما يتوقّع بنك مورجان ستانلي تحوُّل تركيز المطورين العقاريين إلى نمو الأرباح، وتنفيذ الأعمال الإنشائية للعقارات المخطط بناؤها في المستقبل. وفي نوفمبر 2023، توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز ارتفاع أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7% خلال 2024. وأشارت المديرة المساعدة لتصنيفات الشركات في ستاندرد آند بورز تاتيانا ليسكوفا إلى أنه لا يوجد أي دليل على تباطؤ أسعار العقارات في دبي خلال العام المقبل.

وفقاً لشركة الاستشارات العقارية «سي بي آر إي»، فإنه منذ يناير 2020، ارتفعت الإيجارات في دبي بنحو 42%، في حين قفزت أسعار المنازل بنسبة 33% تقريباً، وهو الحال ذاته مع إيجارات الفلل التي كانت قد وصلت لمتوسط 88.400 دولاراً سنوياً. في نوفمبر، ارتفع متوسط الإيجار بنسبة 19.2%.

ويتوقع تيمور خان، رئيس الأبحاث في «سي بي أر إي»، أن ترتفع الأسعار بشكل معتدل بنسبة تتراوح بين 5% و10% العام المقبل»، ولا يرى حجة مقنعة يمكن أن يحدث معها أي انخفاض للأسعار في ظل استمرار الزيادة السكانية وتواصل نمو الاقتصاد.

وأكد براثيوشا جورابو، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة العقارات «كوشمان آند ويكفيلد كور»، «أن النمو السكاني سيدعم السوق في 2024، وحال تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، سيشجّع ذلك المشترين بالرهن العقاري على الشراء أكثر».

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