الإمارات ثاني أكبر مستورد للدواجن البرازيلية

المصدر: دبي - البيان

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أكدت الرابطة البرازيلية لمنتجي البروتين الحيواني (ABPA) أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية بين مستوردي الدواجن البرازيلية بعد الصين التي حلت أولاً.

وأشارت الرابطة، خلال مؤتمر صحافي أقيم في ساو باولو لمناقشة أداء القطاع خلال العام الجاري وآفاق النمو للعام المقبل، إلى تحقيق زيادة بنسبة 6.8 % في إجمالي صادرات الدواجن لتصل إلى 4.6 ملايين طن هذا العام.

ووفقاً لبيانات الرابطة، تصدرت الصين قائمة مستوردي الدواجن البرازيلية نظراً لارتفاع مشترياتها بنسبة 28 % لتصل إلى 632.200 طن منذ عام 2022. واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بواقع 396 ألف طن، تلتها المملكة العربية السعودية بواقع 337.400 طن.

وأصدرت الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني بيانات الأداء لقطاع البيض والطيور الأخرى، حيث سجلت الإمارات وقطر والسعودية ارتفاعاً في واردات البط من البرازيل. وأعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن توقعات بنمو صادرات الدواجن البرازيلية بشكل مطرد خلال عام 2024 بالتزامن مع نمو قطاع إنتاج الدواجن بنسبة 3.7 % في البرازيل ليصل إلى 15.3 مليون طن.

ويتوقع أن تواصل صادرات الدواجن البرازيلية إلى الدول العربية تحقيق أداء قوي خلال العام المقبل، مع إضافة أسواق جديدة عدة.

وقال أوسمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: «حققنا إنجازاً ملحوظاً تجسد بالحفاظ على ميزان تجاري إيجابي مع السوق العربية، التي تمثل 32 % من الصادرات البرازيلية. ويعد ذلك ثمرة إقامة شراكات تجارية قوية مبنية على أساس المنفعة المتبادلة والتعاون بين البرازيل والعالم العربي».

ويتمتع قطاع الدواجن في البرازيل بفرصة قوية للنمو خلال العام المقبل.

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