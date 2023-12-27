«لولو للصرافة» تفتتح الفرع الـ 100 في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي افتتاح الفرع رقم 100 لـ «لولو للصرافة» في الإمارات، وذلك في «Q1 مول»، الورقاء دبي. يأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار التزام الشركة بتعزيز تجربة العملاء وتوسيع نطاق انتشارها في المنطقة. ويرفع عدد الفروع التابعة لـ «لولو المالية القابضة» إلى 314 حول العالم.

حضر الافتتاح ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي، إلى جانب أديب أحمد، المدير العام لشركة «لولو المالية القابضة»، وريتشارد واسون، الرئيس التنفيذي لشركة «لولو المالية القابضة»، إلى جانب مسؤولي الإدارة العليا للشركة وكبار الشخصيات من القطاع المالي.

وقامت شركة «لولو للصرافة» بمعالجة تحويلات مالية تقدر بـ 9.4 مليارات دولار في عام 2023، مستفيدة من شبكة الدفع العالمية الخاصة بها والتي تغطي أكثر من 100 دولة. وهذا يؤكد على الدور الأساسي الذي تلعبه «لولو للصرافة» في المشهد المالي العالمي، ويعزز تفانيها الثابت في توفير حلول دفع آمنة وشفافة عبر الحدود.

وقال ساتيش كومار سيفان: إن النمو الملحوظ الذي حققته الشركة هو شهادة على تفانيها في تقديم الخدمات المالية الأساسية. ويعد الفرع رقم 100 خطوة مهمة إلى الأمام، مما يعكس التزام الشركة تجاه المجتمع.

من جهته، قال أديب أحمد: إن التزامنا بالنهج المبني على القيمة واضح في كل جانب من جوانب عملياتنا، مما يضمن أن النزاهة ورضا العملاء هي التي توجه أعمالنا. نحن نعمل بنشاط من أجل الشمول المالي، مع إدراك أهمية الخدمات المالية التي يمكن للجميع الوصول إليها، ويتماشى هذا الالتزام مع رؤيتنا الأوسع لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئة مع التركيز على الاستدامة.

وأضاف: لقد كان الدعم المستمر من القيادة والحكومة في الإمارات فعالاً في رحلة نمونا. إن رؤيتهم الاستراتيجية والتزامهم بالتميز وفرت أساساً متيناً لنجاحنا. وبينما نحتفل بهذا الحدث المهم، تظل شركة «لولو للصرافة» ملتزمة بدعم المعايير العالية في الخدمات المالية، مع الامتنان للثقة التي وضعها الملايين فينا.

ومنذ تأسيسها في عام 2009، والتي تميزت بافتتاح أول مركز لمشاركة العملاء في أبوظبي، شهدت شركة «لولو للصرافة» تحولاً كبيراً، حيث تطورت لتصبح شركة رائدة متنوعة في صناعة المدفوعات العالمية. وعلى مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، قامت الشركة بتوسيع تواجدها في جميع إمارات الدولة، مما أحدث تأثيراً كبيراً على المشهد المالي.

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