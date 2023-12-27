تفاهم بين بنك «المارية» ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي

المصدر: أبوظبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع بنك «المارية» المحلي مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ليصبح أحد البنوك المعدودة في الإمارات التي تقدم خدمات حساب الضمان للقطاع العقاري.

وتسهم هذه الخدمة الجديدة من بنك المارية المحلي في دعم جهود الحكومة لتقديم حوافز للقطاع العقاري من خلال حماية ودائع المستثمرين بعد شراء الممتلكات العقارية في البلاد.

وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: نتطلع من خلال مذكرة التفاهم إلى تنظيم عمليات سير انشاء وتشييد الوحدات المباعة على الخارطة وبالتالي ضمان حقوق المستثمرين ، بما يسهم في مواكبة التطوّر الكبير الذي يشهده والمكانة المتقدّمة التي بات يشكلها كركيزة رئيسيّة في اقتصاد دبي، وبالتالي دعم ثقة المستثمرين بالقطاع وتحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري.

وأضاف: الهدف الأساسي من خدمات حساب الضمان التي يقدمها بنك المارية المحلي هو تنظيم وتعزيز وتوفير الثقة للمشترين في قطاع العقارات، وخاصة أولئك الذين يستثمرون في مشاريع قيد الإنشاء، مشيرا إلى أن حسابات الضمان تعمل على تقليل المخاطر السائدة في أي عملية شراء عقارية.

من جانبه، قال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك «المارية» المحلي: فخورون بالشراكة مع مؤسسة التنظيم العقاري، حيث نواكب التطورات الأخيرة في القطاع العقاري في الإمارات وندعم جهود حكومتنا في تنظيم القطاع العقاري في الدولة والذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادنا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز