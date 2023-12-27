8 طروحات أولية بأسواق الإمارات تجمع 22.4 مليار درهم في 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت أسواق المال 8 طروحات أولية لشركات مساهمة عامة جديدة خلال العام 2023، في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات (وام)، جمعت الطروحات الأولية الجديدة ما يناهز 22.4 مليار درهم وسط إقبال قياسي من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية مع وصول إجمالي الطلب على 6 من هذه الطروحات لأكثر من 1.43 تريليون درهم بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى، إلى جانب توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.

وتوزعت الاكتتابات العامة في أسواق الإمارات خلال العام الجاري بواقع 6 اكتتابات بقيمة إجمالية تجاوزت 20.4 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يمثل ارتفاعاً في عدد الاكتتابات العامة من 5 اكتتابات عامة في 2022، إلى جانب اكتتابين عامين في سوق دبي المالي وهما «الأنصاري للخدمات المالية» و«تاكسي دبي».

وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال الأعوام المقبلة بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية في 2023 و2022، استكمالاً للطروحات التي شهدتها الأسواق العام 2021، وشملت «فيرتيغلوب» و«أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي»، ومجموعة «ملتيبلاي»، حيث تمهد الطروحات الجديدة الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

أدنوك للغاز

وأطلقت أدنوك للغاز قطار الطروحات الأولية في أسواق المال الإماراتية خلال العام الجاري بعدما أدرجت أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في السوق، بعد أن جمع عائدات إجمالية بقيمة 9.1 مليارات درهم، محققاً أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات مع بلوغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة.

بريسايت

وحقق طرح «بريسايت ايه أي ھولدينغ بي ال سي»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42»، التي تم إدراج أسهمها في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عائدات إجمالية بنحو 1.822 مليار درهم، مسجلاً مستويات طلب استثنائية من قبل المستثمرين العاديين والمحترفين. وتمت تغطية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة بواقع 136 مرة في المجمل، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة «العالمية القابضة».

الأنصاري

جمع الطرح العام الأولي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، التي تم إدراجها في سوق دبي المالي، نحو 773 مليون درهم من خلال بيع 750 مليون سهم بـ1.03 درهم للسهم الواحد، لتصبح من أولى الشركات العائلية التي يتم إدراج أسهمها في الدولة والتي شكلت أول طرح عام أولي في دبي لعام 2023، واستقطب الطرح العام طلباً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مع تجاوز القيمة المستهدفة في مستوى الاكتتاب بـ22 مرة، حيث تخطت شريحة المستثمرين الأفراد 44 مرة، وتجاوز الطلب الإجمالي على الأسهم الـ12.7 مليار درهم.

أدنوك للأمداد

بدأت أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي، التداول على أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية مطلع يونيو الماضي، وذلك بعد استكمال الاكتتاب العام الأولي التاريخي الذي شهد طلباً استثنائياً مما جعله أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم حينها، وثاني أكبر إدراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الاكتتاب العام لشركة «أدنوك للغاز»، واستقطب طلباً إجمالياً من المستثمرين زاد على 460 مليار درهم. وتجاوز الطرح في المجمل القيمة المستهدفة بـ 163 مرة، ما يجعله أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات.

تاكسي دبي

أدرجت أسهم شركة «تاكسي دبي»، في سوق دبي المالي كثاني اكتتاب عام وإدراج في عام 2023، وذلك بعد أن شهد طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب أكثر من 150 مليار درهم، مما يعني تجاوز مستوى الاكتتاب المتوقع بـ 130 ضعفاً. وجمع الاكتتاب عوائد بنحو 1.2 مليار درهم. ويعتبر هذا الاكتتاب أكبر طلب للاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي على الإطلاق.

إنفستكورب

بدء التداول على أسهم «إنفستكورب كابيتال» لخدمات رأس المال، في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنوفمبر الماضي بعد استكمال طرحها الأولي العام، حيث جمعت عائدات إجمالية بلغت 1.66 مليار درهم بقيمة سوقية ضمنية تبلغ حوالي 5.04 مليارات درهم. وتحدد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام عند 2.30 درهم للسهم الواحد.

«فينيكس»

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج مجموعة فينيكس (شركة عامة محدودة) في مطلع ديسمبر الماضي، حيث بلغت قيمة الاكتتاب في الطرح العام الأولي للمجموعة 370 مليون دولار، وقد حظي باهتمام كبير من جانب المستثمرين الأفراد، حيث تجاوز طلبهم بمعدل 180 مرة، والمستثمرين المحترفين، الذين ساهموا في زيادة الاكتتاب بمعدل 22 مرة.

بيورهيلث

رحّب سوق أبوظبي للأوراق المالية بإدراج مجموعة «بيورهيلث» في السوق كسادس إدراج، بعد أن جمع طرحها العام الأولي 3.62 مليارات درهم، وهو ما يتجاوز 483 مرة الشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد، و54 مرة للشريحة المخصّصة للمستثمرين المحترفين. وأكدت الشركة السعر الثابت للطرح والذي تم تحديده عند 3.26 دراهم للسهم العادي بحجم طرح يبلغ 1.11 مليار سهم عادي، أي ما يعادل 10% من إجمالي رأس المال المصدر. وتجاوز إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 265 مليار درهم.

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