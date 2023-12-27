«الخليج للملاحة» تستحوذ على «بوليمار البحرية» بالكامل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، عن استحواذها على 40% من حصة شركة بوليمار التركية القابضة في شركة الخليج للملاحة بوليمار البحرية المتخصصة في مجال أعمال الوكالات البحرية وخدمات السفن، وبذلك فإن الخليج للملاحة استحوذت على الخليج بوليمار البحرية بالكامل لتزيد حصتها من 60% الى 100%. ويهدف هذا الاستحواذ الى زيادة الايرادات من خلال التوسع في نطاق أعمال الوكالات البحرية تماشيا مع استراتيحية الشركة للسنوات المقبلة والتركيز على تقديم محفظة حلول لوجستية متكاملة.

وتأسست شركة الخليج للملاحة بوليمار البحرية عام 2017، كنتاج لتحالف كل من الخليج للملاحة القابضة وشركة بوليمار التركية القابضة، حيث أصبحت إحدى الشركات التابعة لشركة الخليج للملاحة القابضة، ويقع مقرها الرئيسي في دبي ولها مكاتب فرعية في كل من خورفكان والفجيرة. وتمثل الشركة محطة توقف شاملة تخدم جميع الموانئ والمحطات التجارية في دولة الإمارات، وتقدم خدماتها لجميع أنواع السفن والبضائع.

وخلال الستة أعوام الماضية، استطاعت الشركة ان توسع نطاق أعمالها لتصبح قادرة على خدمة سفن عملائها في معظم الموانئ التجارية المهمة وعلى مدار الساعة بالإضافة إلى موانئ دولة الإمارات وتشمل هذه الأعمال جميع خدمات الوكالات البحرية وخدمات السفن والمنتجات البحرية. بالإضافة الى ذلك تقوم الشركة بادارة أسطول الوكالة البحرية التابع لشركة الخليج للملاحة القابضة والمتكون مـن أربعة سفن للدعم البحري ونقل الطواقم البحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي عن تقديمها لعرض رسمي للاستحواذ على كامل حصص شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المدرجة في بورصة «ناسداك – نيويورك». وفي هذا الصدد أكدت الشركة أن النقاشات ما زالت جارية بين الطرفين، وأن العمل جار على قدم وساق مع المستشارين الماليين والقانونيين للانتهاء من تقييم الصفقة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. حيث إن الشركة قامت بتقديم مقترح بخصوص هيكلة الاستحواذ الى هيئة الأوراق المالية والسلع. وسيتم إبلاغ السوق بأي مستجدات بخصوص هذا الشأن في الوقت المناسب.

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