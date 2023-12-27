سوق دبي يصعد إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.27% أو ما يعادل 10.74 نقاط، أمس، مسجلاً 4028.88 نقطة، وهو أعلى مستوى في أكثر من 10 أسابيع، وتحديداً منذ جلسة 12 أكتوبر الماضي، ليربح السوق 1.8 مليار درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 678.67 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 676.85 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهما «تكافل الإمارات» و«الاتحاد العقارية» ارتفاعات 14 سهماً بسوق دبي المالي، وارتفعا 4.7% و3.2% على التوالي.

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم «شعاع كابيتال» 1.5%، و«إعمار العقارية» 1.3%، و«الخليج للملاحة» 0.55%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 26.98 مليون درهم، تلاه «إمباور» بسيولة 20.77 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» جاذباً 15.6 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 22.2 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 35.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 12.97 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.34% إلى مستوى 9516.93 نقطة، ليربح السوق نحو 15 مليار درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 1.2 مليار درهم، تلاه «بيور هيلث القابضة» جاذباً 286.6 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 86.8 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة أمس، تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «إشراق للاستثمار» بقيمة 35.6 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الصفقة على 87.1 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 0.409 درهم للسهم، كما شهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «بنك الفجيرة الوطني» بقيمة 68.7 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الصفقة على 15.3 مليون سهم من أسهم البنك بسعر 4.5 دراهم.

وقفز سهما «إي أس جي» و«الجرافات البحرية» بالحد الأقصى في سوق أبوظبي، وارتفعت أسهم «سوداتل للاتصاﻻت» 4.5%، و«رابكو للاستثمار» 3.55%، و«طيران أبوظبي» 3.4%، و«بيور هيلث القابضة» بأكثر من 1%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 16.8 مليار درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.593 تريليونات درهم بنهاية أول أمس إلى 3.610 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.931 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و678.67 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 2.3 مليار درهم، موزعة بواقع 2.16 مليار درهم في سوق أبوظبي، و138 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 368.4 مليون سهم عبر تنفيذ 14.2 ألف صفقة.

مصرف السلام السودان 2.94 %

اكتتاب القابضة 2.9 %

سلامة 1.8 %

الإثمار القابضة 2.37 %

أريد 7.4 %

أسمنت الخليج 5.3 %

ألفا ظبي القابضة 1.6 %

الوطنية للسياحة والفنادق 3.75 %

إعمار العقارية 1.3 %

شعاع كابيتال 1.5 %

إي أس جي 15 %

الجرافات البحرية 14.7 %

رابكو للاستثمار 3.55 %

سوداتل للاتصاﻻت 4.5 %

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