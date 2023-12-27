شراكة دولية بين «إمباور» والجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية

المصدر: دبي- البيان

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اجتمعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، والجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التأسيس لعمل مشترك يستهدف صياغات سياسات وخطط عمل قصيرة وبعيدة المدى، لتوسيع رقعة صناعة تبريد المناطق على مستوى العالم، والعمل المشترك على ضمان نشر المعرفة والممارسة العملية لزيادة كفاءة الطاقة في صناعة التبريد والتدفئة.

حضر الاجتماع أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، ورئيسة الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية جنيجر سكوجينز، والمرشح الجديد لرئاسة الجمعية دينيس نايت، والرئيس السابق للجمعية المهندس فاروق محبوب، والدكتور أحمد علاء الدين مدير ورئيس المنطقة الكبرى عضو مجلس إدارة الجمعية في مقر المؤسسة.

شهد الاجتماع نقاشات لمواضيع، أبرزها الاتفاق على صياغة دليل إرشادي عالمي موحد لتبريد المناطق قابل للتطبيق في مختلف دول العالم، ويتناسب مع مختلف أنشطة تبريد المناطق، وضامن للمكاسب البيئية والمناخية والاقتصادية للمستثمرين والمتعاملين والجمهور، وتوفير خدمات تبريد آمنة وفعالة واقتصادية.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع ثان، خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة الدولية بمدينة شيكاغو في ولاية الينوي الأمريكية، بين 20 و24 من يناير، بهدف تفعيل الاتفاق المتعلق بالدليل الإرشادي لتبريد المناطق، الذي يتوقع له أن يكون مرجعاً مهماً لمشغلي تبريد المناطق ولمالكي الأبنية والاستشاريين وخبراء الصناعة في زيادة الكفاءة التشغيلية.

وقال أحمد بن شعفار: إن الاجتماع كان فرصة لتعزيز الروابط القوية، التي تجمع «إمباور» بالجمعية الدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة أن الجمعية تعتبر حاضنة عالمية لتكنولوجيا تبريد المناطق، وتجمع تحت مظلتها أغلب شركات التبريد والتدفئة الرائدة عالمياً، وتعد مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في هذا المجال، بجانب درايتها الكبيرة بأهم التحديات، التي تواجه قطاع التبريد في مختلف أنحاء العالم.

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