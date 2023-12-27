«ماج» تعتزم تطوير مشروع فاخر في داون تاون دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة ماج مواصلة توسيع علامة كيتورا للرفاهية العقارية الفاخرة والضيافة من خلال الكشف عن مشاريع جديدة، ففي أعقاب إطلاق كيتورا ريزيرف ومنتجع كيتورا، وبعد الإعلان عن «كيتورا بزنس باي»، أعلنت الشركة بيع قطعة أرض المشروع في الخليج التجاري مقابل 365 مليون درهم لتوجه اهتمامها نحو داون تاون دبي وتطوير مشروع جديد تحت علامة كيتورا.

اهتمام متزايد

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: «منذ إطلاق كيتورا، شهدت العلامة اهتماماً متزايداً من قبل. ونقوم حالياً بالتخطيط لإطلاق مشروع جديد آخر ضمن مفهوم كيتورا في موقع استراتيجي في داون تاون دبي. ونسعى إلى توسيع نطاق علامة «كيتورا» نحو العالمية، وسنكشف عن تفاصيل ذلك قريباً ليصل إجمالي مشاريع كيتورا إلى أربعة».

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