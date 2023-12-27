«اقتصادية رأس الخيمة» تضبط منتجات مقلدة بـ94 مليون درهم

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ضبط منتجات مقلدة قيمتها الأصلية 94.336 مليون درهم، في الحملات التفتيشية التي نفذتها فرق الدائرة منذ بداية العام الجاري، في إطار تعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة وحماية العلامات التجارية من الانتهاك والتقليد.

وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، تجاوب دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مع 54 شكوى عن تقليد علامات تجارية عالمية منذ بداية سنة 2023، لافتاً إلى أن فرق الرقابة بالدائرة بادرت إلى ضبط ومصادرة 220.254 قطعة من المنتجات المقلدة من 91 محلاً ومتجراً تجارياً في الإمارة، والتي بلغت قيمتها السوقية 5 ملايين و325 ألف درهم، مع العلم أن قيمتها الأصلية تقدر بـ94 مليوناً و336 ألف درهم.

وأشار إلى أن المنتجات المقلدة تنوعت بين علامات الملابس وإكسسوارات الهاتف المتحرك وفي مقدمة الشكاوى المستقبلة من العلامات التجارية وبلغ عددها 30 شكوى، وتليها 10 شكاوى تتعلق بألعاب الأطفال والمجوهرات، ومن ثم متفرقات أخرى.

وأكد عليون، أن قسم الحماية التجارية ينفذ سنوياً سلسلة من المبادرات لمختلف الفئات المجتمعية لنشر الوعي الكافي بين الأفراد والمؤسسات .

وأشار إلى أن جهود الدائرة في حماية الأسواق والمستهلكين من المنتجات المزيفة تحتاج إلى تعاون المجتمع، من خلال عناصر أولها الاستجابة لحملات التوعية الدورية التي تنظمها الدائرة دوريا، وثانيهاً الحس الوطني الذي يجب أن يتحلى به أفراد المجتمع في الإبلاغ عن أي منتج مقلد، أو وجود غش تجاري في الأسواق، بهدف توحيد الجهود.

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