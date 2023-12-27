2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 468 مبايعة بقيمة 2.53 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 1.76 مليار درهم و409 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 772.83 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 456.52 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 213.4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4 تليها مبايعة بقيمة 189.37 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 584.6 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 17.77 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 42.64 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 9.48 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 9.33 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

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