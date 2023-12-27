1.23 مليار درهم استثمارات هندية بعقارات دبي في 6 أشهر

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الاستشارات العقارية «فيستيان» ضخ المستثمرين الهنود ما يزيد على 1.23 مليار درهم (335 مليون دولار) في سوق دبي للعقارات خلال النصف الأول من 2023.

وأشار تقرير الشركة الذي نقله موقع «ريبابليك وورلد» أن استثمارات الهنود في دبي شهد اتجاهاً تصاعدياً ملحوظاً منذ 2020؛ حيث نجحت دبي في جذب نحو 1.6 مليار دولار (5.88 مليارات درهم) من المستثمرين الهنود بين عام 2020 والنصف الأول من عام 2023.

وبحسب الموقع الهندي فإن بيئة دبي الخالية من الضرائب، وموقعها الاستراتيجي المتميز، جعلت منها وجهة جاذبة للمستثمرين الهنود. وأشار التقرير إلى استثمار الهنود أيضاً في خدمات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات الأعمال.

وشدد رئيس شركة فيستيان شرينيفاس راو، على مساهمة اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات والهند، في تعزيز العلاقة التكافلية بين البلدين، إضافة لمساهمتها في استفادة المستثمرين الهنود من الفرص التي يوفرها سوق العقارات الهائل في دبي، متوقعاً استمرار نمو الاستثمارات الهندية بدبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز