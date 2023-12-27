مهرجان الشارقة لريادة الأعمال يستكشف المستقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت شعار «معاً، نرسم المستقبل» يستعد «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في دورته السابعة 2024»، لأكبر احتفالية بريادة الأعمال في دولة الإمارات، تجمع أكثر من 150 متحدثاً من قادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من ذوي الرؤى المبتكرة، ضمن 9 مساحات تُشكّل منظومات مصغّرة، تتخصص كلٌّ منها في قطاعات رئيسة في عالم ريادة الأعمال، تشمل التكنولوجيا، والاقتصاد الإبداعي، والاستدامة، وغيرها.

وتقام الدورة السابعة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، التي ينظمها «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع) يومي 3 و4 فبراير 2024 في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» بالشارقة، وتتيح للراغبين في الحضور الانضمام، من خلال شراء التذاكر من الموقع الرسمي للمهرجان على الرابط التالي: www.SharjahEF.com.

ويضم المهرجان خمس مناطق وأربع منصات، تم تصميمها بشكل استراتيجي حول أربعة مسارات تشمل التأثير والمؤسسين والمجتمع والإبداع، تقدم أكثر من 200 فعالية ونشاط تتضمن ندوات نقاشية ومسابقات عرض الأعمال، وعروضاً أدائية، وورش عمل إبداعية، وحوارات ملهمة، وجلسات تواصل بين المستثمرين والباحثين عن الفرص الاستثمارية، وغيرها.

تجربة تفاعلية

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «حرصنا هذه السنة على توجيه أفكارنا وجهودنا نحو تقديم تجربة تفاعلية وتمكينية لجميع الحضور في المهرجان ونحن فخورون بدور المهرجان ومكانته كأبرز احتفالية بريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضافت: «يُشكل شعار (معاً، نرسم المستقبل)، جوهر التعاون والابتكار والتأثير الجماعي، حيث يرمز الشعار إلى أهمية الجهود الفردية والجماعية في ترك بصمة إيجابية وبناء مستقبل واعد، ويؤكد الشعار أن الرحلة الريادية ليست فردية وإنما جماعية، ويعكس روح التعاون وأهميته في بناء مستقبل مستدام للجميع».

مناطق ومنصات

وتشكّل المناطق الخمس والمنصات الأربع المتخصصة ضمن المهرجان منظومات مصغرة متخصصة في قطاعات اقتصادية تشمل التكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي والاستدامة وغيرها من القطاعات، حيث تستضيف أكثر من 150 متحدثاً و30 ورشة عمل، مع عرض أعمال أكثر من 100 شركة ناشئة تشمل مؤسسي الشركات الذين يركزون على الاستدامة المستندة إلى التكنولوجيا.

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