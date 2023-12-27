ملتقى التحكيم العمراني ينطلق في الشارقة 17 يناير المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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ينظم مركز الشارقة للتحكيم الدولي التجاري «تحكيم»، ملتقى التحكيم العمراني في نسخته الأولى تزامناً مع معرض الاستثمار العقاري «ايكرس» في دورته التاسعة، وذلك في 17 يناير المقبل في مركز إكسبو الشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم إمارة الشارقة.

ويهدف الملتقى إلى تعريف المستثمرين والموردين والمقاولين ومزودي الخدمات بأنواعها المختلفة، بمركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي ودوره في خدمة القطاعات الاقتصادية، وتبني أرقى المعايير العالمية لتطوير المناخ الاستثماري والاقتصادي في إمارة الشارقة، وتعريف المشاركين بقانون البناء والتحكيم كطريقة أساسية لحل نزاعات البناء، وعلى الطبيعة القانونية لعقود البناء والعوامل التي تسبب النزاعات وكيفية حلها بطريقة ودية، إضافة إلى إبراز دور المركز كداعم حقيقي لقطاعات الأعمال، وبحث سبل التعاون المشترك بين المركز والجهات المشاركة.

وقال عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لـ«تحكيم»، إن تنظيم ملتقى التحكيم العمراني في نسخته الأولى يأتي في إطار حرص المركز على تقديمه منصة تجمع صناع القرار والمؤسسات الرائدة وأهم المستثمرين في القطاع.

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