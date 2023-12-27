دبي تحتضن أكبر مكعب روبيك تفاعلي في العالم

المصدر: دبي - البيان

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سجل مجمع دبي للمعرفة التابع لمجموعة تيكوم رقماً قياسياً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية لأكبر مكعب روبيك في العالم، وذلك تزامناً مع احتفاء المجمع المعرفي بمرور عشرين عاماً على إسهامه في إثراء الاقتصاد المعرفي على مستوى المنطقة من خلال تعزيز التفكير الإبداعي والابتكار.

ويتألف هذا المكعب التفاعلي المبتكر، الذي يبلغ وزنه أكثر من 300 كيلوغرام بطول وعرض وارتفاع يبلغ 3 أمتار، من 21 مكعباً مصنوعاً من الألياف الزجاجية التي يصل ارتفاع كل منها إلى متر واحد تقريباً.

ويعكس مكعب روبيك، الذي يجسد مفهومي الاستدامة والوعي البيئي، التزام مجمع دبي للمعرفة الراسخ بتعزيز التفكير الإبداعي وتنمية المهارات التحليلية على مر الأجيال.

ولا تقتصر كل خطوة لتحريك مختلف أوجه مكعب روبيك على حل لغز الألوان الموحدة فحسب، بل ترمز أيضاً إلى اكتساب مهارات جديدة والتحلي بالعزم والإصرار لإنجاز المهام المعقدة وسد الفجوات في المعرفة، بما يؤكد أن رحلة اكتساب المعرفة يمكن أن تكون مليئة بالتجارب الممتعة.

ويأتي الإعلان عن مجسم مكعب روبيك الذي يسجل اليوم رقماً قياسياً لكونه الأكبر في العالم احتفاءً بمرور عشرين عاماً على تأسيس مجمع دبي للمعرفة، الذي يواصل منذ إطلاقه في عام 2003 تسجيل نمو ملحوظ. وبات يضم اليوم أكثر من 700 عميل من أبرز مؤسسات التعليم العالي ومعاهد تنمية المهارات، يما يسهم في الارتقاء بمنظومة المعرفة المتنوعة والغنية التي تهدف إلى تمكين المواهب وذوي المهارات من أكثر من 170 دولة.

تجدر الإشارة إلى أن مكعب روبيك الأكبر في العالم بات اليوم متاحاً للزوار لرؤيته والاستمتاع بتجربة تفاعلية فريدة من نوعها، وذلك بعد حفل افتتاح مميز تم تنظيمه في قلب مجمع دبي للمعرفة النابض خلال ديسمبر الجاري.

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