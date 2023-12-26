275 صانعاً للصلب يشاركون في «ستيل فاب 2024» «بإكسبو الشارقة»

المصدر: الشارقة- البيان

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يستعد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم فعاليات النسخة الـ 19 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2024» الحدث الأضخم في قطاع الأعمال المعدنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يجمع خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير المقبل، أكثر من 600 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية و 275 عارضاً محلياً ودولياً من 33 دولة يمثلون كبار رواد الصناعة وخبراء التقنيات المستخدمة في تشكيل الفولاذ والصلب.

ويلتقي في المعرض الذي يقام بدعم من «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» على مدى 4 أيام رواد صناعة الحديد والصلب وكبار المنتجين العالميين من دول رائدة في الصناعة تشمل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والصين وهولندا والهند، وممثلي شركات محلية وإقليمية لها أدوار بارزة في ابتكار التقنيات والحلول المساهمة في تطوير مختلف الصناعات المعدنية القائمة على تشكيل الفولاذ، ويوفر المعرض لزواره فرصة للاطلاع على أحدث الآلات والمعدات والأدوات ذات الصلة بالصناعات المعدنية وأعمال اللحام والقص وأنظمة قطع المعادن بالليزر وتصنيع الأنابيب وإعداد الألواح المعدنية الجاهزة.

صناعة

وأكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة أن اهتمام غرفة الشارقة بقطاع الصناعة يأتي متوافقاً مع رؤية الإمارات ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الريادة في هذا القطاع، وحرصاً من الغرفة على تحقيق مساهمة فعالة في دعم «مشروع 300 مليار» الهادف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، ولاسيما أن صناعات الحديد والصلب على ارتباط وثيق بالحراك التنموي المستمر في الإمارات والهادف إلى إرساء بنية تحتية وصناعية وإنشائية تنافسية تجذب المزيد من الاستثمارات القائمة على الابتكارات والحلول التقنية.

وأضاف: ومن هنا فإن حرص غرفة الشارقة على دعم معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب» ينطلق من التزامها بدعم القطاع الصناعي عامةً والذي يلعب دوراً رئيسياً في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للدولة على المستوى الإقليمي والعالمي، وهذا المعرض يسهم بدوره في تحفيز قطاع الأعمال في الشارقة والإمارات على استكشاف أهمية الاستثمار في الصناعات المعدنية التي يكون لها أثر في زيادة النمو وتحقيق التنمية المستدامة وتفتح أمام مختلف القطاعات الرئيسية فرصاً إضافية للاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة في مختلف مجالات الصناعة.

استكشاف

من جهته أشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن «ستيل فاب» جسر يربط بين الابتكار في صناعة الحديد والصلب والتجارة ويتيح للشركات المحلية والعالمية تبادل الخبرات والتجارب لتعزيز مكانتها في السوق، وأن المعرض يسلط المزيد من الضوء في نسخته الجديدة على تطورات قطاع صناعة الحديد والصلب ويعرض آخر تقنياتها وابتكاراتها ليساهم بذلك في فتح آفاق جديدة للمصانع والشركات العاملة في هذا المجال محلياً وإقليمياً، بهدف دعم توسيع نطاق عملها واستكشاف فرص النمو في الأسواق الإماراتية والإقليمية، في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الإمارة والدولة في قطاع الصناعات المعدنية والتكنولوجية بالتركيز على دعم الابتكار والتطوير المستمر.

ودعا المدفع، رجال الأعمال والمستثمرين في المجالات الصناعية إلى حضور فعاليات «ستيل فاب» الذي يكتسب أهميته من كونه منصة مثالية للاطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف العاملة في التصنيع والإنتاج والتوريد في قطاع الحديد والصلب، بجانب اكتسابه البعد العالمي كونه المعرض الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجمع في كل دورة كبار قادة صناعة الفولاذ والصلب وأهم المنتجين والمورّدين العالميين.

ويجمع الحدث الذي سيفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، في مركز إكسبو الشارقة رؤساء شركات ومؤسسات صناعية منتجة لعلامات تجارية بارزة في مجال الفولاذ والصلب يقدمون في عروض حية آخر ما ابتكرته شركاتهم من الآلات والأنظمة والتقنيات التي تشمل عمليات الرفع ومناولة المواد في مختلف الصناعات.

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