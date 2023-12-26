تجديد الثقة في الإمارات لرئاسة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقرّت الجمعية العمومية للاتحاد العربية للاقتصاد الرقمي بالإجماع إعادة انتخاب سعادة الدكتور علي محمد الخوري لرئاسة مجلس الإدارة لدورته الجديدة للعام 2023-2027، وبعضوية كل من معالي رقية الدرهم، وزيرة الاقتصاد الرقمي الأسبق من المغرب، ومعالي الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق من مصر، ومعالي الدكتور عمرو سالم وزير الاتصالات الأسبق من سوريا، وسعادة الدكتور محمد القرش، مساعد وزير الزراعة في مصر، وسعادة اللواء يحيى بن زاحم من السعودية، وسعادة العميد عبدالله الجابري من عمان، وسعادة ليلى الجاسم من الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الذي عقد أمس بمقرّ جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية .

ووجه معالي الدكتور عاطف حلمي رئيس الجمعية العمومية للاتحاد الشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – الرئيس الأعلى للاتحاد – على الدعم المستمر لأعمال وأنشطة الاتحاد.

وأوضح أن انتخاب الدكتور الخوري لتولي هذه المهمة هو تقدير من الجمعية بالإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في الفترة الماضية، وتأكيد ثقته في الشخصية القيادية والعملية التي يتمتع بها المرشح، مثمناً الدور الداعم من قيادة الإمارات في تفعيل التحول الرقمي في المنطقة العربية، ودعمها للعمل العربي المشترك، ورعايتها للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتم إقراراها في مؤتمر القادة العرب في الجزائر في نوفمبر 2022، وأصبحت مرجعاً استرشادياً للدول العربية.

ومن جهته، عبّر سعادة الدكتور علي محمد الخوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي عن تقديره للثقة الكبيرة من أعضاء الاتحاد، وبيّن أن الإنجازات التي تحققت تعكس إيمان أعضاء الاتحاد بالأهداف النبيلة للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وأنها نتاج الرعاية التي تحظى بها مشاريع الاتحاد من قيادة دولة الإمارات منذ فكرة تطوير مبادرة "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" إلى أن تم الإعلان عنها في أبوظبي في عام 2018، وحتى الآن.

وتوجه الخوري بالشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مشيداً بتوجيهاته السامية والمتابعة الحثيثة، وتأكيد سموه المستمر على حرص القيادة الإماراتية والتزامها بدعم كل ما يساند مواكبة الدول العربية للتطورات العالمية، والاستفادة من التكنولوجيا لصالح الشعوب العربية، وتعزيز القدرات الاقتصادية العربية الجماعية.

وأشار الخوري إلى أن مبادرات الاتحاد خاصة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والمؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، نجحت في توجيه بوصلة الساحة العربية نحو مفهوم الاقتصاد الرقمي، وتحفيز اكتشاف هذا القطاع، الذي أصبح اليوم من الموضوعات المحورية في مخططات الاستدامة، وممكنات التنافسية العالمية، مؤكداً على أن خطط الاتحاد المستقبلية تطمح لتنفيذ مشاريع داعمة للتنمية العربية المستدامة بالتعاون مع القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

كما أثنى معالي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على تجديد الثقة في سعادة الدكتور علي محمد الخوري لرئاسة الاتحاد، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي استطاع الاتحاد أن يحققها في الفترة الوجيزة الماضية وأصبح يسير في أُطر واسعة ومتعددة في نطاق العمل المؤسسي العربي، منوهاً إلى الدور البارز لجامعة القاهرة في تشكيل الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع جامعة هارفرد الأمريكية والمنظمات الدولية، معرباً عن سعادته بأن تكون جامعة القاهرة منصة تستضيف هذا الاجتماع.

وأقرت الجمعية العمومية في اجتماعها تشكيل لجنة استشارية عليا مكونة من قامات عربية من الوزراء والسفراء وقيادات من القطاعين الحكومي والخاص في الدول العربية، وتشكيل لجنة التشريعات برئاسة المستشار الدكتور القاضي/ خيري الكباش، واعتماد تأسيس فرعين للاتحاد في العراق وسوريا، واعتماد تعيين الوزير المفوض/ محمد خير، من السوادن، أمين عام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

شارك في الاجتماع عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء والمسؤولين من أعضاء الاتحاد، وأعضاء مراقبين من الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وقام معالي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال اجتماع الجمعية العمومية بتكريم سعادة الدكتور علي محمد الخوري رئيس الاتحاد بمنحه وسام التميز في الاقتصاد الرقمي تثميناً لمجهوداته في تطوير منظومة عمل الاقتصاد الرقمي العربي.

وأوضح الخشت أن الجائزة هي شهادة تقدير من جامعة القاهرة على جهوده الاستثنائية ودوره المحوري في المشهد الرقمي في العالم العربي، إلى جانب نتاجه الفكري والعلمي، والذي تميز بالربط السلس بين النظريات التحليلية المنهجية وابتكار الحلول العملية في مقترحاته لتطوير البنية التحتية الرقمية والمعرفية في المنطقة العربية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز