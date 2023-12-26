«فيتش» تمنح شركة دبي للتأمين تصنيف A ونظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: وام

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أعلنت شركة "دبي للتأمين" حصولها على تصنيف "A" في القوة الماليّة للتأمين مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

وقال عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين، إن الحصول على هذا التصنيف من إحدى وكالات التصنيف الأكثر شهرة وموثوقيّة في العالم، يُوضح المكانة القويّة للشركة، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تحصل فيها "دبي للتأمين" على هذا التصنيف، ما يعزّز ويؤكد استراتيجية أعمالها الناجحة بما يتماشى مع رؤية دبي 2030، وتعزيز مكانتها في قطاع التأمين.

ووفقاً لوكالة "فيتش"، تتمتع شركة دبي للتأمين بسجل قوي من أرباح الإكتتاب بقيمة 1.5 مليار درهم في عام 2022، وتعتبر رابع أكبر شركة تأمين مدرجة في دولة الإمارات من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة، وتقدّم مجموعة متنوعة من حلول التأمين الشخصيّة والتجاريّة مع العقود الحكوميّة الرئيسيّة، بما في ذلك برنامج حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ILOE) الذي تمّ إطلاقه مؤخراً.

وفيما يتعلق برسملة شركة دبي للتأمين، اعتبرتها "فيتش" "قوية للغاية"، مع نسبة رأس مال تنظيمي قوية بنفس القدر تبلغ 180% في نهاية عام 2022.

وعلاوة على ذلك، ذكرت وكالة "فيتش" أن شركة دبي للتأمين تتمتع بـ "ربحية قوية للغاية"، حيث بلغت أرباح الاكتتاب 78 مليون درهم في عام 2022 ونسبة مجمّعة تبلغ 81%.

ولعبت المحفظة الاستثمارية لشركة دبي للتأمين أيضاً دوراً في التصنيف الإيجابي للشركة والتي حقّقت عائداً قوياً على حقوق المساهمين (RoE) بمتوسط خمس سنوات بلغ 12.3%، خاصة مع النجاح الحالي والمتوقع لمخططات برنامج حماية العمال ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وذكرت "فيتش" أن شركة دبي للتأمين تتمتع بقوة نسبية لاستثمارات الأسهم بنسبة 47% من محفظتها الاستثمارية في نهاية عام 2022؛ بينما تشكّل الودائع النقديّة والمصرفيّة 41% من المحفظة، ما يجعل المحفظة الإجمالية عالية السيولة، على الرغم من أن لدى الشركة تعرّض بنسبة 9% للاستثمارات العقاريّة.

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