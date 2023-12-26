«سولومار» تفوز بجائزة لتطويرها حلولاً للانبعاثات

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عن فوز «سولومار»، وهي شركة ناشئة ومقرها الإمارات، بجائزة النسخة الرابعة من «مسرع الشارقة لتقنيات الصناعة المتقدمة»، إذ تقوم الشركة بتطوير تقنيات أكثر فعالية من حيث التكلفة لمكافحة الانبعاثات وملوثات الهواء.

وقال حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إن الزيادة الكبيرة في عدد الطلبات، تظهر الاهتمام المتزايد ببرنامج مسرع الشارقة العالمي لتقنيات الصناعة المتقدمة الخاص بنا، ما يعزز مكانته كمنصة مفضلة للشركات الناشئة العالمية.

لقد وضعنا هذا البرنامج كمبادرة محورية، تركز على دفع الابتكار والاستدامة في النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة. وتماشياً مع استراتيجية الصناعة المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ساهم برنامج المسرع في تسريع عملية تحول الدولة إلى مركز عالمي للصناعات المستقبلية.

وقال ريني بوبتشيفا، الرئيس التنفيذي لشركة «سولومار»، إن مهمة فريق الشركة، تمثلت في مساعدة أصحاب الأعمال الصناعية والشركات البحرية وشركات النفط والغاز، على الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية، من خلال نشر التكنولوجيا الأكثر فعالية من حيث التكلفة للالتقاط المباشر والاستخدام والتخزين، من الملوثات المتعددة مجتمعة (الجسيمات، والكربون الأسود، والمركبات العضوية المتطايرة، والغازات) - تصل إلى 92 % إلى 99 %، ما يوفر الكفاءة مع انخفاض نفقات رأس المال والنفقات التشغيلية بمقدار 6 - 10 مرات، ما يوفر الملايين من التكاليف التشغيلية كل عام. وبفضل مشاركتنا أصبحنا على بعد خطوة واحدة من تحقيق هذه المهمة.

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