260 ملياراً تجارة أبوظبي غير النفطية في 11 شهراً

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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قارب حجم التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي 260 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2023، وفق بيانات حديثة. وسجلت الواردات السلعية 45% من مجمل التجارة غير النفطية المحققة 117 مليار درهم، فيما اختصت الصادرات بنسبة 32.6% بقيمة 85 مليار درهم، بينما بلغت حصة السلع المعاد تصديرها 22.4% وبقيمة 58 مليار درهم.

وواصل شهر نوفمبر الأداء الجيد لحركة التجارة، حيث حقق 23 مليار درهم ليماثل إجمالي التجارة المحققة في أكتوبر، وكانت الحصة الأكبر للواردات بـ 11.1 مليار درهم مقابل 7.6 مليارات للصادرات، و4.3 مليارات للسلع معادة التصدير. وبحسب البيانات، ظل مايو أنشط أشهر الفترة من ناحية مجمل قيمة التجارة المحققة بقيمة 29.2 مليار درهم، بينما كان أبريل الأقل مسجلاً 19.7 مليار درهم.

وحافظت السعودية على صدارتها للشركاء التجاريين للإمارة بنسبة 21.1% بقيمة 54.8 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة 6.4% بقيمة 16.7 مليار درهم، ثم الصين بحصة 4.7% وبقيمة 12.3 مليار درهم.

أما وفق نمط التجارة، فكانت السعودية في صدارة الأسواق الأكثر استقبالاً للسلع من الإمارة بقيمة 22.2 مليار درهم بحصة 26.1% من إجمالي صادرات أبوظبي، تلتها سويسرا 6.6 مليارات درهم بنسبة 7.7%، ثم السوق الأمريكي 4.3% بقيمة 3.7 مليارات درهم.

وفيما يخص السلع المعاد تصديرها، جاءت السعودية في الصدارة أيضاً بقيمة 17.5 مليار درهم بنسبة 30.3%، ثم قطر 6.2 مليارات درهم بنسبة 10.7%.

كما كانت السعودية أكبر وجهات واردات السلع إلى الإمارة بقيمة 15.1 مليار درهم بحصة 13%، ثم السوق الأمريكي 11.8 مليار درهم بحصة 10.1%، ثم السوق الصيني 9.6 مليارات درهم بنسبة 8.2%.

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