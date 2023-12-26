«مالية عجمان» تزوّد الكوادر الحكومية بمهارات الاستثمارات العقارية

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عجمان - البيان

اختتمت دائرة المالية في عجمان خطة دوراتها التدريبية لعام 2023 بدورة تحت عنوان «الاستثمارات العقارية والمحاسبة» استهدفت الموظفين الماليين في حكومة الإمارة، وذلك سعياً نحو تزويدهم بآخر المستجدات حول محاسبة الاستثمار العقاري وإثراء معارفهم حول أفضل الممارسات في هذا المجال.

وقال مروان آل علي، مدير الدائرة، إنها تندرج في إطار حرص الدائرة على مواصلة تنظيم برامج تدريبية متخصّصة من شأنها تطوير قدرات موظفي الجهات الحكومية في الإمارة ضمن خطة تدريبية مدروسة وفي مجالات تم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات الكوادر الوطنية، وتنمية مهاراتها المهنية وتمكينها من الإسهام في تحقيق رؤية الإمارة.

وأوضح محمد عبد الحميد خليف، مدير مكتب السياسات والاستشارات أنّ دائرة المالية تركز على تنمية الكفاءات في مجال الاستثمار العقاري بوصفه أحد أهم مظاهر النمو الاقتصادي في إمارة عجمان وركيزة أساسية في دعم النمو المتزايد لحجم الاستثمار الكلي بالإمارة».

وتضمّنت الدورة التدريبية شرحاً مفصّلاً عن أساسيات الاستثمار والتطوير العقاري ومجالاته المختلفة، وطرق تحقيق الاستثمارات العقارية، فضلاً عن كيفية استخدام تقنيات تحليل الاستثمار العقاري لإيجاد أفضل الفرص الاستثمارية وضمان الأرباح، وأسُس تقييم وتثمين الأصول لتحديد جدوى الاستحواذ على عقار معين وتحديد العائد المتوقع مستقبلاً.

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