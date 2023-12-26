مؤشر سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4000 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.59 تريليونات درهم في ختام تعاملات، أمس، أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 2.916 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و676.85 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية، أمس، سيولة بأكثر من مليار درهم موزعة بواقع 885.86 مليون درهم في سوق أبوظبي، و115.28 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 207.5 ملايين سهم، عبر تنفيذ 11.74 ألف صفقة.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4000 نقطة، بدعم أسهم قطاع السلع الاستهلاكية، الذي ارتفع 1.34%، وأغلق مؤشر السوق عند مستوى 4018.14 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.12%،

وتصدر سهم «ديوا» تداولات سوق دبي المالي في جلسة أمس، بسيولة ناهزت 24.5 مليون درهم، بنسبة 21.3% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 115.3 مليون درهم.

وقفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى عند 1.16 درهم، ليقود ارتفاعات 14 سهماً بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم «بنك السلام- البحرين» 1.6%، و«تيكوم» 1.5%، و«جي إف إتش المالية» 1.46%، و«الخليج للملاحة» 1.1%، و«دبي الإسلامي» 0.2%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 9.2 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 15.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 6.7 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9484.42 نقطة، متراجعاً 0.06%، وشهد السوق ارتفاع أسهم «الخليج اﻻستثمارية» 13.75%، و«إي أس جي ستاليونز» 12.98%، و«أسمنت الفجيرة» 6.25%، و«البحيرة الوطنية للتأمين» 3.7%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.7%.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 214.2 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 102.4 مليون درهم، ثم «بيور هيلث القابضة» جاذباً 98.35 مليون درهم.

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