عروض العام الجديد ترفع مبيعات المراكز التجارية %100

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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شهدت المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة ازدحاماً شديداً من المتسوقين للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة التي طرحتها بمناسبة قرب الاحتفال بالعام الجديد، حيث ساهمت العروض الحقيقية في زيادة المبيعات بنسبة تصل إلى 100% مقارنة بالأيام العادية.

وتستمر العروض والتنزيلات على مدار الأسبوع وتشمل 4400 محل ومنفذ للبيع بالتجزئة في المراكز التجارية في العين والظفرة وأبوظبي، بالإضافة إلى مئات المحلات ومراكز التسوق في مختلف إمارات الدولة، حيث تصل نسبة التخفيضات إلى 90%.

وأكد إبراهيم البحر، الخبير الاقتصادي في قطاع تجارة التجزئة ومدير مؤسسة «البحر للاستشارات» لـ «البيان»، أن المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة تشهد ازدحاماً شديداً للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة التي طرحتها مراكز التسوق، موضحاً أن الزيادة في نسبة المبيعات تصل إلى 100% مقارنة بالمبيعات خلال الأيام العادية.

وقال إن الإمارات تشهد زيادة ملحوظة في أعداد السياح والزائرين في مثل هذا الوقت من كل عام، مشيراً إلى أن زيادة السياح تساهم في زيادة المبيعات بشكل كبير. وأضاف ان مراكز التسوق أطلقت تخفيضات نهاية العام مع وجود منافسة كبيرة بين مراكز التسوق في إطلاق العروض والتخفيضات.

وأكدت سعاد عبد الله الخوري، مدير عام بالإنابة في تعاونية الصناعات الإماراتية، أن العروض والخصومات ساهمت في إقبال كبير من المتسوقين، مشيرة إلى وجود إقبال كبير على مستلزمات التخييم في البر مثل أدوات الشواء والفحم وغيرها.

وأضافت ان حملات التخفيضات والعروض الكثيرة مع قرب الاحتفال بالعام الجديد، بالإضافة إلى عدة مناسبات منها بداية فصل الشتاء وإجازة منتصف العام، كل هذه المناسبات ساهمت في وجود إقبال كبير على مراكز التسوق. وأكد ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة «لولو» وجود تخفيضات بنسبة تتجاوز 70% في جميع مراكز «لولو». وأشار إلى أن العروض الشتوية بدأت اعتباراً من الثلاثاء الماضي وتستمر حتى نهاية الاحتفالات بالعام الجديد.

وأوضح أن مراكز التسوق تشهد إقبالاً واضحاً مع العطلات الرسمية وعلى مدار الأسبوع المقبل وانطلاق احتفالات العام الجديد، وسط توقعات باستمرار النشاط الكبير، مشيراً إلى أن العروض والتنزيلات التي تم طرحها دفعت المستهلكين إلى زيادة عمليات الشراء، وتعزيز نمو الحركة التجارية.

خصومات كبيرة

وأعلن ديرفيلدز مول، وجهة التسوق والترفيه في أبوظبي، عن إطلاق مجموعة العروض الاستثنائية خلال نهاية العام، ما يمنح المتسوقين فرصة الاستفادة من الخصومات المذهلة التي تصل إلى 90% بمناسبة احتفالات العام الجديد.

وقال نبيل السكوتي، مدير عام «ديرفيلدز مول»: تزامناً مع احتفالات العام الجديد سوف يقدم «ديرفيلدز مول» أفضل العروض المميزة وتخفيضات تصل إلى 90% من أفضل الماركات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى تقديم باقة من الفعاليات المذهلة في نهاية العام التي يستمتع بها الزوار خلال تسوقهم من العروض الحصرية.

وتتضمن الفعاليات سوق موسم الشتاء في حديقة المركز والتي تتضمن العديد من فعاليات الأطفال والجلسات الخارجية ومجموعة من المطاعم الرائعة وغيرها الكثير للاحتفال بالعام الجديد في «ديرفيلدز مول».

وأضاف انه سيتم تقديم باقة جديدة لاستقبال العام الجديد تبدأ مع سوق المزارعين وحديقة الحيوانات في حديقة المركز بالتعاون حديقة الإمارات للحيوانات والتي تقدم فرصة للزوار لشراء الخضار والفواكه العضوية بأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن ما يميز العروض الرائعة هو التنوع الذي تقدمه، حيث تشمل التخفيضات جميع الأذواق.

وأكد محمد عمر المري، مدير وشريك مركز «الهرم للملابس» أن هناك زيادة في المبيعات تتراوح بين 30 % إلى 40 % على شراء الملابس الشتوية، مشيراً إلى أن مبيعات المحل تسجل زيادة في إقبال المتسوقين استعداداً لاحتفالات العام الجديد.

وبين أن الأسعار تشهد عروضاً كبيرة وخاصة على الملابس الشتوية، موضحاً أن ملابس الأطفال حظيت بإقبال واسع. وأشار إلى زيادة العمليات الشرائية على مدار اليوم، حيث يتوافد المتسوقون على الملابس الجاهزة والفساتين والأزياء النسائية.

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