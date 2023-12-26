استمرار الطلب على العقارات الفاخرة في دبي العام المقبل

المصدر: دبي - البيان

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توقع موقع «ذا ساوث تشاينا مورنينج بوست» الإخباري الصيني استمرار الطلب على العقارات الفاخرة في دبي خلال العام المقبل، مع تزايد التوقعات بارتفاع أسعارها بسبب تزايد الطلب الصيني.

وأشار «ذا ساوث تشاينا مورنينج بوست» إلى أنه من المتوقع أن يحقق سوق العقارات السكنية الفاخرة، والتي تضم أحياء نخلة جميرا، وتلال الإمارات وخليج جميرا، زيادة بنسبة 5 % في الأسعار خلال 2024.

ولفت الموقع إلى ما أعلنته شركة «نايت فرانك» الاستشارية في وقت سابق عن أن المشترين الصينيين يتسابقون على امتلاك وحدات عقارية في دبي باعتبارها وجهة جذب لأصحاب الثروات المرتفعة، ما عزز من ارتفاع أسعار العقارات في الإمارة.

كما أشارت الشركة إلى أن دبي تسير في اتجاه أن تصبح بين المراكز المالية الكبرى، كنيويورك ولندن وسنغافورة، وذلك على المدى الطويل، وسط توقعات أن يشهد قطاعا العقارات المكتبية والسكنية نمواً في الأسعار بحلول العام المقبل.

3 مناطق رئيسية

ونقل «تشاينا بوست» عن فيصل دوراني الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «نايت فرانك» قوله: دبي تنافس المراكز العالمية كنقطة جذب لأصحاب الثروات العالية.

وعزا دوراني تعزيز سمعة دبي ومكانتها عالمياً إلى البنية التحتية المتطورة لوسائل النقل التي تتمتع بها الإمارة، وهو ما يتضح في رغبة المستثمرين ذوي الملاءات المالية المرتفعة بامتلاك منزل ثان في دبي، أو الانتقال للعيش في الإمارة.

واحتلت دبي، وفقاً لتوقعات «نايت فرانك» المرتبة الثالثة خلف أوكلاند، التي من المتوقع نمو سوق العقارات السكنية الفاخرة بها بنسبة 10%، وخلف مومباي التي من المتوقع نمو العقارات السكنية الفاخرة بها بنسبة 5.5%، خلال عام 2024.

وأشار دوراني إلى أنه خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى سبتمبر 2023؛ سجلت مناطق دبي الثلاث (أحياء نخلة جميرا، وتلال الإمارات وخليج جميرا) نمواً جماعياً بنسبة 15.9% في المبيعات.

مستثمرون محترفون

وخلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، بحسب «تشاينا بوست»، فإن المستثمرين الصينيين كانوا ثاني أكبر مشتر للمنازل في دبي، بنسبة 14%، يسبقهم المستثمرون البريطانيون بنسبة 16%، وخلال 2022، كان الصينيون هم أكبر عملاء «نايت فرانك» والتي تسوّق للوكالة، حيث شكلوا 23% من إجمالي عملائها.

ووفقاً لما نقله الموقع عن يانغ يانغ، الشريك في شركة الاستثمار العقاري «إنتر بانكا ريل ستيت» ومقرها دبي، فإن من وصفهم بالمستثمرين المحترفين هم من يقودون طفرة شراء الصينيين للعقارات في دبي.

وكشف يانغ عن إنجاز صفقة لمستثمر احترافي من بكين، وبفضل يانغ حصل المستثمرون على وحدتين في «إعمار بيتش فرونت»، وهو المكان الذي يوفر للسكان إمكانية الوصول إلى شاطئ خاص بطول 1.5 كيلومتر.

وأضاف يانغ: هذا المستثمر، لم يكشف عن اسمه، سافر إلى دبي خلال الربع الثالث من 2023، وشاهد المشروع وأتمّ الصفقة، ووفقاً ليانغ فإن إتمام الصفقة جاء بدافع منه لامتلاك بعض الأصول في الخارج لأنّه يرى أن سوق العقارات في الصين ليس مزدهراً مثل دبي.

ووفقاً لـ «نايت فرانك» فإنّ صفقات المنازل التي تبلغ أسعارها 10 ملايين دولار أو أكثر، وصلت لمستوى قياسي بلغ 277 منزلاً في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، حيث كانت دبي الأولى عالمياً في هذه الفئة السعرية خلال النصف الأوّل من 2023، متجاوزة 125 صفقة في نيويورك، و109 في هونج كونج، و99 في لندن.

ووفقاً لفيصل دوراني؛ فإنه من المتوقع الانتهاء من 78 ألف منزل في دبي خلال 2023، من بينها 368 منزلاً في المناطق السكنية الرئيسية في نخلة جميرا وتلال الإمارات وخليج الجميرا.

استمرار الطلب

وكانت شركة البيانات «جواي آي كيو آي» قد قالت إنه من المرجح استمرار الطلب على المنازل الفاخرة خلال 2024، مع انتقال نحو 4500 مليونير إلى الإمارات خلال 2023، مع وجود توجه لدى هؤلاء المليونيرات للاستثمار في العقارات في دبي.

وقال كاشف أنصاري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جواي آي كيو آي»: تحظى دبي بشعبية لدى الصينيين الأثرياء، بفضل إمكانية الحصول على الإقامة في دبي بشكل أقل تكلفة وأسهل من سنغافورة.

وفي الوقت نفسه، بينما تجتذب دبي أصحاب المنازل الثانية، والمزيد من رأس المال من جميع أنحاء العالم، فقد وصلت الفوائد إلى قطاع المكاتب، وفقاً لـ «نايت فرانك».

كما نقل الموقع الصيني الإخباري «تشاينا بوست» عن دوراني قوله إن معدل إشغال المكاتب الرئيسية في دبي خلال 2023 ارتفع إلى 92%، مقارنة بنسبة 88% بنهاية 2022.

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