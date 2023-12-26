12 % نمواً متوقعاً لأسعار عقارات دبي في 2024

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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توقع خبير عقاري أن تنمو أسعار العقارات في دبي بنسب تتراوح بين 8 إلى 12 % خلال العام القادم، مدفوعاً هذا النمو بشكل رئيس، بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة، وأثر ذلك الإيجابي في انتعاش السوق العقاري عالمياً، ومن ضمنها دبي.

وقال عبد الله العجاجي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «درفن للعقارات»، في تصريحات لـ «البيان»، إن عام 2023، يعتبر الأفضل تاريخياً للسوق العقاري بدبي، من عدة جوانب، منها حجم المعاملات وقيمتها، حيث تجاوزت أحجام المبيعات 450 مليار درهم، ونتوقع أن تتجاوز 500 مليار بنهاية السنة. أما من ناحية الارتفاعات في الأسعار، نجد أن السوق حقق نمواً في الأسعار، يتراوح بين 18 إلى 20 %، مقارنة بالعام الماضي، وبالنسبة للعقارات الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد حققت ارتفاعات من 3 إلى 4 أضعاف، مقارنة بأسعار عام الجائحة 2020، كما شهد السوق أغلى 3 صفقات في تاريخ دبي، وأعلاها قيمة، كانت بـ 500 مليون درهم في مشروع «كومو ريزيدنسز».

وتابع: حققت العقارات الفاخرة أداءً استثنائياً خلال العام الجاري، فمثلاً، كانت تباع الشقة 3 غرف وصالة في جميرا باي بـ 11 مليون درهم في 2020، واليوم تضاعفت أسعارها، وتباع بـ 45 مليوناً في بعض الصفقات، لافتاً إلى أن أفضل المناطق أداءً بالنسبة لقطاع العقارات الفاخرة بدبي، جميرا باي أيلاند، ونخلة وجميرا، ودبي جميرا واتر كنال.

وذكر أن سوق العقارات الفاخرة في دبي يشهد طلباً قوياً من قبل المستثمرين الذي يتوافدون من أوروبا وآسيا والصين واليابان، لا سيما العقارات التي يتراوح سعرها بين 35 إلى 50 مليون درهم.

توقعات 2024

وتوقع العجاجي أن ترتفع أسعار العقارات في دبي بنسب تتراوح من 8 إلى 12 % خلال 2024، حيث ستشهد بعض المناطق استقراراً في الأسعار، بينما سيكون هناك ارتفاعات أكبر في مناطق أخرى.

وأضاف أن أسعار الفائدة ستكون المحفز الرئيس لنمو أسعار العقارات بدبي، لا سيما مع توقعات ببدء الفيدرالي مرحلة تخفيض أسعار الفائدة العام القادم، ما سينعكس إيجابياً على أسواق العقارات عالمياً، والتي أصحبت متحفزة لمزيد من التحسن خلال 2024، فضلاً عن ترقب صناديق الاستثمار في أوروبا وآسيا لخطوة الفيدرالي، لتبدأ مرحلة جديدة من الاستثمار والتمويل، وهذا المسار ككل، سيكون له أثر إيجابي في السوق العقاري في الإمارة، الذي سيجذب المزيد من هذه الصناديق.

وأضاف أن العامل الآخر الإيجابي، هو تحول دبي إلى مدينة نموذجية، تقارن بالمدن والمراكز المالية والتجارية العالمية، مثل سنغافورة ولندن ونيويورك وهونغ كونغ، لا سيما مع التشابه الكبير بين هذه المراكز من حيث تطور واكتمال البنية التحتية، ولكن بالمقابل، فإن العوائد الإيجارية في المدن العالمية، يصل في المتوسط إلى 2 %، ولكن يرتفع في دبي إلى 6 % في المتوسط، ونتوقع مع استمرار ارتفاع الأسعار في دبي خلال السنوات القادمة، سينخفض العائد الإيجاري ليوازي الأسعار في المدن الأخرى، بما يتماشى مع نظرة المستثمرين إلى دبي كمدينة مستقرة.

ولفت إلى أن تخفيض أسعار الفائدة المتوقع خلال العام القادم، سيؤدي إلى ارتفاع عملات مثل الباوند والين واليورو أمام الدولار، ما سيسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال من أوروبا وبريطانيا واليابان، لتستثمر في سوق دبي، حيث سيكون بالنسبة لهم التكلفة على العقار أرخص مقارنة بأسواق أخرى.

إطلاق مشاريع

وقال إن الفترة الماضية شهدت إطلاق الكثير من المشاريع العقارية المرتبطة بعلامات تجارية فاخرة، وتاريخياً، هناك ثقة وانجذاب من قبل المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية إلى هذا النوع من العقارات.

وأضاف أن هناك نوعين من العقارات ذات العلامات التجارية، الأول المرتبط بعلامة في قطاع الضيافة، مثل بولغاري وفورسيزن والعنوان وأتلانتس وجميرا ونخيل، وجميع هذه العلامات لديها خبرة تمتد لعشرات السنين، في مجال تقديم الخدمات والضيافة والتصميم والديكور ومتطلبات الرفاهية ذات الطابع المتميز، وبالتالي، فإن المستثمر أذكى، ويفهم السوق، ويعرف ما احتياجاته، وبالتالي، سيتوجه إلى الاستثمار أو الشراء في العقارات المرتبطة بقطاع الضيافة. وأشار إلى النوع الثاني من العقارات وهي التي ترتبط بعلامات تجارية من قطاع الأزياء أو السيارات.

وحول مبيعات «درفن للعقارات»، قال إنها تجاوزت 13 مليار درهم خلال 2023، بنمو نسبته 33 % مقارنة بالعام الماضي، الذي حققت فيه مبيعات بـ 9.5 مليارات درهم.

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