إمداد تنشئ محطة وقود مشتقة من النفايات في منشأة «فرز»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إمداد، إنشاء مصنع مبتكر للوقود المشتق من النفايات في دولة الإمارات. أُنشِئت محطة معالجة تحويل النفايات إلى وقود، التي تم بناؤها حديثاً في منشأة «فرز»، والتي تقع في مجمع الصناعات الوطنية.

تتمتع المحطة المتطورة للوقود المشتق من النفايات بالقدرة على معالجة 300 طن من النفايات غير القابلة للاحتراق وغير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة نظيفة مناسبة للاستخدام الصناعي وعمليات التصنيع. ومن شأن ذلك أن يُمكّن «إمداد» و«فرز» من تحويل كمية كبيرة من النفايات الصلبة البلدية من مكبات النفايات، بما يتماشى مع المهمة البيئية الأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أُسِّسَت منشأة فرز في عام 2020، ويُمكنها معالجة 1200 طن من النفايات يومياً، منها 50 في المئة مستصلحة كأشياء ثمينة قابلة لإعادة التدوير.

ومع ذلك، يتم توجيه النفايات المتبقية إلى مكب النفايات. ومع إنشاء المحطة المتقدمة لتحويل النفايات إلى وقود المتقدمة في منشأة «فرز»، بات بالإمكان الآن تحويل بقايا النفايات المُعاد تدويرها إلى طاقة نظيفة لتوفير الطاقة لمختلف الصناعات.

وقال محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إمداد»: «يُعد إنشاء محطة تحويل النفايات إلى قود إنجازاً رائعاً وإضافة مهمة لقدراتنا في إدارة النفايات؛ إذ يُمكننا ذلك من إحداث تأثير إيجابي في البيئة من خلال الحد من انبعاثات الكربون في وقت يتصارع فيه العالم مع الآثار الضارة لتغير المناخ.

ويأتي إطلاق المحطة كدليل على التزامنا الراسخ بالاستدامة ودعم مهمة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق اقتصاد دائري.

ونحن في إمداد نسعى جاهدين لخدمة المجتمعات بشكل أكثر كفاءة وإنتاجية، وسنواصل الاستثمار والابتكار بلا هوادة من أجل حماية الكوكب وجعل هذا العالم مكاناً أفضل للعيش فيه».

ويُمكن استخدام الطاقة النظيفة المولّدة إما لتشغيل المحطة أو تخزينها ونقلها وتوريدها بسهولة لتوفير الطاقة لصناعات أخرى، مثل: مصانع الأسمنت كبديل للفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى.

ومن خلال هذه الجهود، تواصل إمداد ترسيخ مكانتها بصفتها شركةً رائدة تعتمد على التكنولوجيا في قطاع إدارة النفايات، والمساهمة في حماية البيئة والنمو الاقتصادي المستدام.

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