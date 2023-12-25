3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 3.08 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 586 مبايعة بقيمة 2.03 مليار درهم، منها 56 مبايعة للأراضي بقيمة 617.58 مليون درهم و530 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.42 مليار درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64.07 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 30.18 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولي تليها مبايعة بقيمة 28.37 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 26.58 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 256.02 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 89.06 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 357.39 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 49.9 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 25.28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 98 مبايعة بقيمة 93.32 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 455.57 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 165.38 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 706.92 مليون درهم منها 29 رهونات أراضي بقيمة 61.06 مليون درهم و122 رهونات فلل وشقق بقيمة 645.87 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 333.37 مليون درهم وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 75.08 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 55 هبة بقيمة 337.63 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 191.69 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 69.61 مليون درهم.

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