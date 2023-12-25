دليل إرشادي يحدد الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلاً إرشادياً حول معايير تحديد الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر يونيو 2023.

وتضمن الدليل شرحاً شاملاً ومبسطاً وإرشادات للأشخاص الطبيعيين الذين يحققون دخلاً من الدولة، وذلك لتمكينهم من تحديد إذا كانوا خاضعين لضريبة الشركات.

ودعت الهيئة في بيان جميع المعنيين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يحققون دخلاً من الدولة أو يزاولون أعمالهم أو جزء منها داخل الدولة إلى الرجوع إلى الدليل الإرشادي الجديد ليتعرف الأشخاص الطبيعيون على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية، والأدلة الأخرى ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

وأكدت الهيئة أهمية قراءة الدليل بالكامل للوصول إلى فهم واضح لمحتواه والتعريفات التي يتضمنها، حيث يتضمن الدليل العديد من الأمثلة العملية لتوضيح كيفية تطبيق ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أعمالهم داخل الدولة سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين في الدولة لأغراض ضريبة الشركات.

وأوضح الدليل الإرشادي أن الشخص الطبيعي يجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي إذا جاوز إجمالي العائدات مليون درهم خلال سنة ميلادية، وذلك بداية من السنة الميلادية 2024.

ووفقاً للدليل، يكون الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين خاضعين لضريبة الشركات في حال كان لديهم منشأة دائمة في الدولة وتجاوز إجمالي عائدات المنشأة الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية بداية من السنة الميلادية 2024.

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