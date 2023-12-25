40 مجموعة طلابية تشارك بمبادرة «رُوّاد» الشارقة لـ«نجوم الأعمال»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أسدلت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» الستار، الخميس الماضي، على فعاليات النسخة التاسعة من مبادرتها المجتمعية السنوية «نجوم الأعمال» والتي استمرت لمدة 14 يوماً اعتباراً من 8 إلى 21 ديسمبر الجاري، وجرت ضمن مهرجان ضواحي 12 في حديقة القرائن 4 في ضاحية مويلح بمدينة الشارقة.

شهدت المبادرة مشاركة 40 مشروعاً طلابياً بإجمالي 80 طالباً وطالبة يمثلون عدة مدارس وجامعات في إمارة الشارقة، وذلك ضمن الفئة العمرية ما بين 10 إلى 21 عاماً، وقد تم تنظيم الفعالية على مرحلتين وفقاً للفئات العمرية وبواقع 20 مشروعاً لكل مرحلة.

وحظيت الأكشاك المخصصة للمشاريع بإقبال لافت من الجمهور وبحضور أولياء أمور الطلبة، وبالتزامن مع مهرجان ضواحي 12 الذي يستقطب العائلات والأفراد من كافة الفئات خلال فترة الإجازة الدراسية مع اعتدال الجو في هذه الفترة من السنة.

وقالت فاطمة آل علي، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» بالتكليف: بلغ إجمالي إيرادات مشاريع الطلبة في كل من مجموعتي المدارس والجامعات 116,745 درهماً، منها 60,934 لطلبة المدارس، و55,811 لطلبة الجامعات.

وأضافت: إن المبادرة إلى جانب معرض الطلبة، صاحبها العديد من الفعاليات والورش التدريبية والفقرات الترفيهية، حيث شارك عدد من أعضاء مؤسسة «روّاد» من خلال مشروع تذكار للهدايا ومشروع السمو لتنسيق الزهور في تقديم ورش فنية وترفيهية متنوعة للطلبة وزوار المبادرة.

وقال الطالبان محمد وعبدالرحمن يونس الفيل إن مشاركتهما جاءت في هذه المبادرة الجميلة من خلال مشروع السماد العضوي 100%، الخالي من الروائح السيئة والمضرة، مع قدرتها العالية على تخصيب التربة وجعلها صالحة للزراعة، وتوفير التغذية الكاملة للنباتات ودعمها بالحديد. وأعرب الطالبان عن استفادتهما الكبيرة في هذه المشاركة من خلال التعامل الأمثل مع الزوار والحديث مع مختلف الأعمار ومحاولة التسويق الناجح لمشروعهما والتعريف به.

وأما مشروع الطالبة ميرة علي الحاج Gift Fairy فيتمثل في إنتاج وبيع الأساور المزينة للأطفال، وأعربت عن سعادتها بمبادرة نجوم الأعمال، والتي أتاحت لها المجال لتقديم منتجاتها بصورة تسويقية رائعة ومرتبة، مع مراعاة التناسق في ألوان المنتج وبأشكال مختلفة بصورة تلبي أذواق الجمهور ولا سيما الفتيات الصغار.

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