نمو مبيعات المراكز والمحال التجارية المشاركة في «عروض الشارقة للتسوق»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تواصل عروض الشارقة للتسوق التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة استقطاب الجمهور إلى فعالياتها المتنوعة بمشاركة عدد من أبرز وأكبر مراكز التسوق التي تتوزع على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وتستمر حتى 20 يناير المقبل لتقدم لسكان الشارقة وزوارها المزيد من المفاجآت والهدايا والتخفيضات التي بدأت منذ انطلاق العروض في الـ15 من ديسمبر الجاري لتشمل مختلف السلع والعلامات التجارية.

وأكد جمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، منسق عام العروض، أن عروض الشارقة للتسوق حدث تجاري بارز يحقق تفاعلاً متزايداً بفضل الجهود المتواصلة والتعاون بين الهيئات والمؤسسات الحكومية والمراكز والشركات والمحال التجارية المشاركة، وتسعى الغرفة إلى تطويره كل عام وجعله موسماً يجمع بين خدمة وإسعاد سكان الشارقة وزوارها وتحقيق زيادة في المبيعات بمراكز التسوق ومتاجر التجزئة، ما يعكس الرؤية الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة وتوجهاتها نحو دعم الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة التي تتميز ببنية تحتية تسهم في إنجاح هذه الفعاليات الترويجية، والتي يجد فيها المتسوقون كأفراد وعائلات العديد من الفرص التي توفر لهم الاستفادة من التخفيضات الكبيرة والمتنوعة.

وتعد «عروض الشارقة للتسوق» أحد أهم الفعاليات والمهرجانات الكبرى التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتتيح من خلالها للجمهور الاستفادة من التخفيضات التي تقدمها والاستمتاع بفعالياتها التي تستمر في موسمها الجديد على مدار 37 يوماً ولتغطي مختلف مناطق ومدن الشارقة بأنشطتها التسويقية التي تشمل عدداً من مراكز التسوق والأسواق المركزية، بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية التابعة لغرفة الشارقة، وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة لتقدم تجربة تسوق فريدة تتميز بسحوباتها الأسبوعية وتجعل منها حدثاً يترقبه رواد التسوق كل عام.

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