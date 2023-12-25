«امتياز للتطوير» تسلم «ويستوود» في الفرجان قبل الموعد

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة امتياز للتطوير العقاري عن التسليم المبكر لمشروعها البوتيكي «ويستوود من امتياز»، والذي يقع في منطقة الفرجان، في إنجاز يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في دبي.

ومن خلال تحقيق وتيرة بناء غير مسبوقة، قامت شركة امتياز للتطوير العقاري باستكمال المشروع قبل الموعد المحدد بوقت طويل. وضمن خطة الشركة المستقبلية تعمل على تطوير 8 مشاريع جديدة، تم تصميم كل منها لتلبية احتياجات وتفضيلات عملائها. وأعرب مسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري، عن سعادته بالإنجاز، قائلاً إن الانتهاء المبكر من مشروع «ويستوود من امتياز» هو شهادة على التزامنا تجاه عملائنا. ونحن ندرك أهمية الوفاء بوعودنا بل وتجاوزها أيضاً عبر إنشاء منازل تفوق توقعات العملاء. ويجسد هذا الإنجاز تفاني فريق العمل لدينا وشغفه بتحقيق أعلى معايير التميز على مستوى القطاع.

ويقدم مشروع «ويستوود من امتياز» مجموعة من الاستوديوهات المفروشة بالكامل والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة والتي تقع في مكان مناسب في مجتمع الفرجان النابض بالحياة. تم تجهيز جميع الشقق بنظام المنزل الذكي الذي يتيح للمقيمين التحكم عن بعد في وصولهم والإضاءة المحيطة وتكييف الهواء وغيرها من الميزات، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على التطويرات عالية الجودة.

ويعد مشروع «ويستوود من امتياز» بمثابة تأكيد على التزام شركة امتياز للتطوير العقاري بتزويد السكان بخيارات مميزة بالقرب من مراكز التسوق وتوسيع البنية التحتية والمرافق الترفيهية. ويتميز موقع ويستوود باتصاله بخط المترو مما يجعله واحداً من أكثر المشاريع التطويرية ربحية في دبي.

وشدد مسيح امتياز على أهمية المشروع قائلاً: تتمحور رؤيتنا حول صياغة أنماط الحياة وضمان عوائد كبيرة على الاستثمارات العقارية. ويلبي «ويستوود من امتياز» احتياجات المعيشة المعاصرة لسكانه، كما يقدم أيضاً استثماراً مميزاً في مجتمع دبي المزدهر.

وتتميز الشركة بالتطوير الاستباقي والتخطيط الدقيق والالتزام الثابت بضمان رضا العملاء. وتعمل شركة امتياز للتطوير العقاري على تطوير ثمانية مشاريع جديدة، تم تصميم كل منها لتلبية احتياجات وتفضيلات عملائها.

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