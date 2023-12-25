2.5 مليار درهم قيمة 67 صفقة كبيرة في سوق دبي 2023

المصدر: دبي - محمد عباس

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شهد سوق دبي المالي تنفيذ 67 صفقة كبيرة ومباشرة على أسهم 16 شركة مدرجة بقيمة ناهزت 2.5 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري.

واستناداً إلى بيانات رصدتها «البيان» من سوق دبي المالي، جرى تنفيذ الصفقات الكبيرة على نحو 1.6 مليار سهم منذ بداية 2023.

وتم تنفيذ الصفقات على أسهم 16 شركة مدرجة في سوق دبي المالي وهي: «أمانات القابضة»، و«دبي التجاري»، و«الإمارات ريم للاستثمار»، و«تعليم القابضة»، و«بي أتش أم كابيتال للخدمات المالية»، و«الخليج للملاحة»، و«بنك السلام - البحرين»، و«شعاع كابيتال»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«الأسمنت الوطنية»، و«إعمار العقارية»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«الصقر الوطنية للتأمين»، و«بنك الإمارات للاستثمار»، و«دبي للاستثمار»، و«العربية للطيران».

وكانت كبرى الصفقات المنفذة في سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري على أسهم «أمانات القابضة» بعد تنفيذ صفقتين على 525 مليون سهم بقيمة 493.5 مليون درهم، وشهد سهم «بي أتش أم كابيتال للخدمات المالية» تنفيذ صفقة واحدة على 133.49 مليون سهم بقيمة 240.28 مليون درهم.

وشهد سهم «العربية للطيران» تنفيذ 4 صفقات على 53.43 مليون سهم بقيمة 142.13 مليون درهم، فيما تم تنفيذ صفقة على «تعليم القابضة» لـ50 مليون سهم بقيمة 127.5 مليون درهم.

وخدمة «الصفقات الكبيرة» آلية توفرها الأسواق للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق، شريطة ألا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25% ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه في الجلسة أو في آخر 52 أسبوعاً.

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