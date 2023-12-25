«كلابريو» تستخدم حلول تخزين سحابية محلية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة كلابريو لحلول إدارة القوى العاملة في الشرق الأوسط، توسيع حضورها في المنطقة، واستخدام تقنيات تخزين سحابية محلية في دولة الإمارات.

وقال «أولي دورنج» نائب الرئيس الأول لشركة كلابريو إنترناشيونال: «تفخر كلابريو بتوسيع حضورها في الشرق الأوسط، من خلال تقديم تحليل اتصالات العملاء. نعتقد أنه من خلال توفير دعم اللغة العربية وسحابة الشرق الأوسط المحلية، يمكننا تزويد مراكز الاتصال في المنطقة بالأدوات المتقدمة التي يحتاجونها لتعزيز أداء موظفين مراكز العملاء لديهم، وفهم سلوكيات العملاء، وتعزيز نجاح الأعمال بشكل عام».

وبعد الاستحواذ على شركة تلي أوبتي السويدية في عام 2019، عززت كلابريو مكانتها كمزود لخدمات إدارة القوى العاملة، ومراكز الاتصال في الشرق الأوسط. أعطت الشركة الأولوية باستمرار لفهم الاحتياجات الإقليمية للمنطقة، وطرح الحلول المناسبة لتلك المتطلبات.

ويعزز إنشاء نسخة سحابية محلية في دولة الإمارات، الالتزام بمتطلبات المؤسسات الخاصة بسيادة البيانات والخصوصية، ومع الكشف عن تحليلات اتصالات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتخذ كلابريو خطوة مهمة لتزويد مراكز الاتصال بالمنطقة بأدوات تحليل مكالمات العملاء المتقدمة، التي يقودها الذكاء الاصطناعي. يذكر أن العديد من العملاء قد تبنوا بالفعل حلول كلابريو المعتمدة على التكنولوجيا السحابية.

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