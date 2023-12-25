الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة يبحث توجهات المالية العامة

المصدر: القاهرة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت صباح أمس جلسات الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة والتي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة تحت عنوان (تجارب وممارسات رائدة في المالية العامة لمواجهة التحديات المعاصرة)، حيث تستمر الجلسات على مدى يومين في فندق تريومف بالقاهرة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الإدارة المالية من عدد من الدول العربية.

وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة أن تنظيم الملتقى يأتي استكمالاً لمسيرة الجائزة باعتبارها الجائزة العربية الأولى في تكريم المتميزين من الجهات والأفراد في مجال المالية العامة، مشيراً إلى أن الملتقى يعد أحد الأنشطة الفعالة للجائزة في تطوير العمل المالي الحكومي بهدف تحقيق التوازن المالي والاستدامة في القطاع الحكومي والقطاع العام.

وأكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على أن جائزة الشارقة في المالية العامة، هي جائزة عربية فريدة، تسعى لنشر أفضل الممارسات والتطبيقات في إدارة المال العام، لتحقيق التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد المالية الحكومية، وتشجيع الباحثين والمتخصصين بإدارة المال العام على التطوير المستدام، بغرض الوصول إلى تطبيق أفضل الممارسات المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز