مهرجان دبي للتسوق يواصل عروضه الشيقة وخصوماته الضخمة

المصدر: دبي- البيان

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يواصل مهرجان دبي للتسوق، تقديم فعالياته وعروضه التجارية، بتقديم تجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم، مع الدورة التاسعة والعشرين، والتي تستمر في المراكز التجارية بدبي حتى 14 يناير 2024.

ويستضيف مركز تسوق «ميركاتو» سلسلة من الفعاليات الشيقة للعائلة والأطفال معاً، والخصومات الكبيرة والجوائز النقدية الأسبوعية القيمة. ويشهد مركزا «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا»، إقبالاً كبيراً من المتسوقين للاستفادة من الخصومات الكبيرة التي تصل إلى 75 %، فمقابل كل 200 درهم ينفقونها، يحظى زوار المركزين بفرصة الدخول في سحب على جائزة نقدية أسبوعية بقيمة 25.000 درهم.

كما يقدم مركز«ميركاتو» عروضاً ترفيهية عالمية، تستقطب العائلة والأطفال معاً، وتشمل العروض الحية عرض «شوارع لندن»، و«تذكرة إلى هوليوود»، و«ميوزيكال ميغا ميكس». حيث تقضي العائلة والأطفال أوقاتاً لا تنسى خلال المهرجان. ويعد المهرجان بتقديم أفضل التجارب في التسوق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة، والأسواق والمعارض المؤقتة، التي تقدم منتجات لعلامات تجارية محلية حصرية، وأخرى عالمية فاخرة، وغيرها من العروض الترويجية التي يفضلها عشاق التسوق.

وجهة السيف

من جانبها، تحتضن وجهة السيف مجموعة متنوعة من الفعاليات، ضمن برنامج مهرجان السيف في خور دبي، والذي يقدم العديد من التجارب الترفيهية العائلية، والعروض الحية، إضافة إلى عودة «أضواء دبي» إلى الوجهة المائية لتحول أضواء النيون سوق السيف وسوق الذهب إلى أرض عجائب مليئة بالمتعة.

ومن بين أبرز معالم «أضواء دبي» هذا العام، هي مجسمات شخصيات «Anooki» العالمية، والتي أسرت الزوار بعروض الضوء، مستمدة إلهامها من الهندسة المعمارية والتاريخ القديم للسيف. وهناك أيضاً شجرة احتفالية ضخمة بارتفاع 39 متراً، حيث تعد الأطول في فئتها على مستوى الشرق الأوسط. وتتزين هذه الشجرة الضخمة بأكثر من 30,000 قطعة من الزينة، وهي مضاءة بأكثر من 6,800 ضوء LED.

كما يقدّم مهرجان السيف في خور دبي أيضاً، مجموعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية والفعاليات الترفيهية للعائلات، فضلاً عن خيارات المطاعم وعروض التسوق الحصرية. كما سيستمتع الزوار بالعروض الحية من قبل فنانين موهوبين، وتسوق الحرف اليدوية والمجوهرات والأزياء والأدوات المنزلية، من علامات تجارية وحرفيين محليين في السوق الإماراتي الأصيل.

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