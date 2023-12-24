«فيتول» تسلّم وقوداً حيوياً في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «فيتول»، المزود العالمي لوقود السفن، استكمال أول تسليم للوقود الحيوي في إمارة الفجيرة.

وبحسب موقع «أوف شور إينرجي»، فإنّه عبر فرع الشركة «فيتول بانكرز»؛ فإنّ سفينتين حصلتا على زيت الوقود منخفض الكبريت في 8 و14 ديسمبر الجاري، من المصفاة التابعة للشركة في الفجيرة، والذي تم مزجه بالوقود الحيوي من مصادر إقليمية في مرافق تخزين فيتول.

وتزامن التسليم مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 28» الذي انعقد في مدينة إكسبو دبي، وانتهى باتفاق الإمارات التاريخي، الذي تم الاتفاق فيه على أنَّ ثمّة حاجة ملحة لإزالة الكربون من الشحن الدولي.

ويؤدي الوقود الحيوي دوراً مهماً في تخفيف انبعاثات الكربون والانبعاثات الدفئية الناجمة عن القطاع البحري.

وتعتزم «فيتول» التوسّع في إمدادات الوقود الحيوي بآسيا، وعبر أفرعها ستتمكن من تقديم مجموعة من مزيج الوقود الحيوي.

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