«صحارى» يسجل 50 % ارتفاعاً في حركة الزوار خلال 2023

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد أكرم عمار المدير التنفيذي لمركز صحارى بالشارقة، لـ«البيان»، أن الإمارات أضحت من أوائل الدول في مستوى مراكز التسوق التجارية المميزة والكبرى.

والتي تضم أشهر العلامات التجارية عالمياً، ما جعلها قبلة للزائرين المحليين والعالميين، وأن بوصلة السياحة الأوروبية الخارجية تتجه نحو دولة الإمارات، والتي أضحت تشكل الوجهة المفضلة للسياح الأوروبيين في المنطقة، خصوصاً خلال موسم الشتاء الذي يجذب ملايين السياح إليها، لافتاً إلى أن هناك زيادة عددية في عدد زوار مركز صحارى.

حيث بلغت نسبة الزيادة 50 %، على العام الماضي، و10 % نسبة العملاء المحليين خلال 2023، كما أن المركز يشمل 550 محلاً تجارياً، تبلغ نسبة الإشغال فيها 96 %، وهي متنوعة ومتعددة الأغراض، وأن هناك حسومات قبل نهاية العام الجاري، وسحوبات على 3 سيارات، ورحلات إلى إيطاليا.

تسريع

وقال إن الإمارات شهدت ارتفاعاً قياسياً في عدد السياح خلال العام 2023، ما أدى إلى تسريع النمو في جميع مجالات الاقتصاد الوطني، وبالتالي استفاد قطاع التجزئة في دولة الإمارات بشكل كبير من التدفق الملحوظ للسياح إلى الدولة، حيث زادت أعداد الزوار والمبيعات بشكل كبير خلال هذه الفترة.

لافتاً إلى أن حركة الزوار مركز صحارى ارتفعت بنسبة 50 % منذ يناير الماضي وحتى الآن، فجذب المركز عملاء عالميين، غالبيتهم كانوا من روسيا وأوروبا الشرقية، كما كانت هناك زيادة بنسبة 10 % بحركة العملاء المحليين، حيث يوفر المركز تجربة تسوق مميزة للجميع، كما أن المبيعات الموسمية شهدت نمواً مرتفعاً للغاية طوال العام 2023، ونتوقع أعمالاً ضخمة في الأيام القليلة المتبقية من العام.

وأضاف المدير التنفيذي لمركز صحارى، بأن المركز الذي أنشئ منذ 21 عاماً، قدم أفضل تجارب التسوق الممتعة للزوار، فهو يضم العديد من المحال التجارية والعلامات التجارية المحلية، والدولية المعروفة، والعديد من المطاعم والمقاهي، كما أننا متفائلون بالعام الجديد 2024.

كما نشهد ارتفاعاً كبيراً في المبيعات، ونتوقع استمرار نمو الاقتصاد الإجمالي لدولة الإمارات، وسيجذب المزيد من الزوار، حيث تتمتع الدولة بالعديد من عوامل الجذب وأفضل البنى التحتية التي تمكن من جذب العديد من السياح.

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