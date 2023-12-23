الإمارات ثالث أكبر شريك تجارى للهند بمبادلات 236 مليار درهم في 10 أشهر

المصدر: نيودلهي - د ب أ

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أعلنت الجمارك الهندية أن التبادل التجاري بين دولة الامارات وجمهورية الهند ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2023، حيث وصل إلى 64 مليار دولار (236 مليار درهم)، مشيرة إلى أن دولة الامارات احتلت المركز الثالث بين أكبر شركاء الهند التجاريين.

وحافظت الولايات المتحدة على الصدارة بين شركاء الهند التجاريين رغم انخفاض التجارة معها 9%، إلى 99.9 مليار دولار، فيما حلت الصين ثانية بواقع 95.8 مليار دولار.

وجاءت روسيا في المركز الرابع بين أكبر شركاء الهند التجاريين حيث وصل التبادل التجاري إلى 54.7 مليار دولار، والسعودية في المركز الخامس بواقع 37.3 مليار دولار.

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