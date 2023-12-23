مهرجان دبي للتسوق يطلق عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»

المصدر: دبي - البيان

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بدأ العد التنازلي رسمياً لانطلاق عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم في مهرجان دبي للتسوق 2024، حيث تصل التخفيضات إلى 90 % على العلامات التجارية المفضلة لديكم في جميع أنحاء المدينة.

ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة زوار مهرجان دبي للتسوق ألا يفوتوا عرض التخفيضات الحصري والمحدود من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً يوم الثلاثاء 26 ديسمبر، والذي يوفر للمتسوقين فرصة الحصول على صفقات لا مثيل لها، حيث يمكنهم شراء العديد من المنتجات بأسعار مخفضة والتي تشمل الإلكترونيات والأزياء ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية وغيرها، في مراكز التسوق الشهيرة التابعة لماجد الفطيم، والتي تتضمن «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر معيصم» و«سيتي سنتر الشندغة» و«ماي سيتي سنتر البرشاء».

وتشمل العلامات التجارية المشاركة في هذا العرض «المخلط للعطور» و«سي بي 2» و«جيوردانو» و«رد تيب» و«ذا رد كاربيت» و«ليغو» وغيرها الكثير.

وسواء رغب الزوار في شراء أحدث الأجهزة الإلكترونية أم منتجات الموضة العصرية أم مستحضرات التجميل الفاخرة أم الأثاث المنزلي الأنيق، يعد عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» بتجربة تسوق مميزة بأسعار لا مثيل لها.

وإضافة إلى التخفيضات التي تصل إلى 90 %، يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر المشاركة في سحب «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» للفوز بمليون نقطة من «شير» لفرصة الفوز بمليونير شير. ولدخول السحب والفوز بالنقاط والجوائز القيمة، يمكن مسح إيصالات الشراء إلكترونياً عبر تطبيق «شير».

وقالت المؤسسة إن كل ما على الزوار والمتسوقين فعله هو أن يكونوا أعضاء في برنامج «شير» التابع لمراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم ويمكنهم مسح الإيصالات ضوئياً بقيمة إجمالية لا تقل عن 300 درهم إما أن تكون فردية أو تراكمية من خلال تطبيق «شير».

وهذا ليس كل شيء! من خلال المشاركة في «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، سيكونون من المؤهلين للدخول في سحب «أكبر جائزة لهذا العام»، حيث يمكنك الفوز بمليون درهم نقداً. إنها فرصة العمر، وهي في انتظار الزوار في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم.

وأضافت المؤسسة إن على الزوار أن يستعدوا للانطلاق في مغامرة تسوق مذهلة لا مثيل لها. تعتبر 12 ساعة من التخفيضات الحصرية في مهرجان دبي للتسوق لعام 2024 بمثابة مكافأة التسوق النهائية. لا تفوتوا فرصة الحصول على التخفيضات الاستثنائية والعروض المذهلة والفوز بجوائز رائعة.

ويمكن الاستمتاع بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، استمتعوا بالطقس المنعش ورؤية مدينة دبي في أفضل حلة لها خلال أروع وقت في السنة. وتنتظركم خلال المهرجان العديد من المغامرات المشوقة، والتجارب الرائعة، والأنشطة الترفيهية الاستثنائية على مدار 38 يوماً. ويعدكم مهرجان دبي للتسوق بتقديم أفضل التجارب في التسوق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة والأسواق والمعارض المؤقتة التي تقدم منتجات لعلامات تجارية محلية حصرية وأخرى عالمية فاخرة، وغيرها من العروض الترويجية التي يفضلها عشاق التسوق.

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