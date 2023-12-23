مليون دولار لمغتربة من الهند في حملة «عيد الاتحاد»

المصدر: دبي - البيان

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منحت احتفالات عيد الاتحاد الـ52 أخبار سارة للمغتربة الهندية، شابانا أوني، حيث تلقت مفاجأة في هذا اليوم من «آي ديلز» ستغير حياتها بشكل كامل، خلال فعالية حية في دبي فيستيفال سيتي، تم سحب اسم شابانا من بين عشرات الآلاف المشاركين في صندوق السحوبات، لتعلن فائزة بجائزة المليون دولار الكبرى في حملة «عيد الاتحاد»، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

أعربت شابانا التي غمرتها الفرحة والدهشة عن شكرها لشركة «آي ديلز» ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على هذه الجائزة الرائعة. وقالت: «سبق لوالدتي أن فازت بجائزة نقدية بقيمة 1000 درهم إماراتي مع «آي ديلز»، وكان هذا هو المحفز الذي دفعني للمشاركة. عندما تلقيت خبر فوزي، وجدت نفسي أتحقق من رسائلي مراراً وتكراراً في حالة من الدهشة التامة. كأم وحيدة، سأتمكن الآن من تأمين مستقبل أطفالي وتوفير تعليم ذي جودة لهم. كما أنني حريصة على المساهمة في مجتمعي والاستثمار في شغفي الذي احتضنته في قلبي طويلاً، بعد أن شهدت سابقاً فوز والدتي بجائزة نقدية بقيمة 1000 درهم مع «آي ديلز» وتجربتي الشخصية في عملية استلام الجوائز، استطيع أن أشهد بأن «آي ديلز» هي منصة جديرة بالثقة. إنها مغامرة بتكلفة بسيطة يمكنها تغيير الحياة».

أتاحت حملة المليون دولار للمتسوقين من جميع أنحاء العالم فرصة الفوز بجائزة نقدية ستغير حياتهم من خلال التسوق من منتجات «آي ديلز بيسكس» مقابل 50 درهماً فقط. كل عملية شراء للمنتجات جاءت مع تذكرة مجانية للمشاركة في السحب على الجائزة الكبرى، مما منح الجميع فرصة متكافئة للفوز بأكبر جائزة في تاريخ عيد الاتحاد. ويعد نجاح هذه الحملة إشارة على أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وشركة «آي ديلز»، من خلال شراكتهما الطويلة، لا تزالان ملتزمتين بإثراء حياة المتسوقين في الإمارة والمشاركة المستمرة في العديد من الاحتفالات على مدار العام.

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